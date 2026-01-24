Девушку, которая похитила сына красноярского бизнесмена, задержали

Она действовала в сговоре с мошенниками и помогла украсть парню семейные сбережения

24 января 2026, 16:20, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

18-летнюю девушку – помощницу мошенников задержали. Она была вместе с исчезнувшим в Красноярске мальчиком и ждала распоряжений от аферистов.

Сотрудники органов правопорядка установили, что рядом с несовершеннолетним была 18-летняя девушка, прибывшая из Сургута. По информации следственных органов, 21 января она прилетела в Красноярск, а на следующий день встретилась с Колей Каплей, после чего они вдвоем вскрыли домашний сейф и похитили три миллиона рублей.

Установлено, что девушка действовала заодно с аферистами, которым передала часть похищенных средств, часть оставила себе. Затем она и Коля направились в снятую квартиру, где ожидали дальнейших инструкций, позже там их и обнаружили сотрудники полиции.

Молодой человек, сын известного бизнесмена из Красноярска, пропал вечером 23-января. По записям с камер было установлено, что он ушел с девушкой в неизвестном направлении. Впоследствии полицейские выяснили, что оба находятся на съемной квартире, парень же стал жертвой мошенников.