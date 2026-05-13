В России клубника подешевела почти на треть

В мае килограмм ягоды в торговых сетях можно купить от 800 рублей — на 28% дешевле, чем месяцем ранее

13 мая 2026, 14:44, ИА Амител

Клубника / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В середине мая цены на клубнику в российских торговых сетях снизились: килограмм ягоды теперь стоит от 800 рублей — на 28% дешевле, чем в начале апреля, тогда минимальная цена составляла 1120 рублей. Об этом РИА Новости сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

Снижение цен связано с появлением первого отечественного урожая и расширением предложения на рынке. В начале мая доля российской клубники в ассортименте торговых сетей достигает около 40%, и этот показатель будет расти по мере развития сезона. К лету местная ягода займет основную часть полок, а в межсезонье поставки осуществляются из Египта, Йемена и Молдовы.

По данным торговых сетей, входящих в АКОРТ, спрос на ягоды в России увеличивается уже несколько лет подряд — в среднем на 8–12% ежегодно в натуральном выражении. Основной фактор такого тренда — растущая популярность здорового образа жизни: покупатели все чаще включают ягоды в повседневный рацион, оценивая их высокую пищевую ценность.

В начале мая крупные торговые сети предлагают от одной до четырех товарных позиций клубники — в упаковках по 200–250 граммов, а также в составе ягодных миксов, но в зависимости от формата магазина.

Дальнейшая динамика цен и спроса, по словам председателя АКОРТ, будет зависеть от объема урожая в российских регионах и темпов его поступления на рынок. Чем больше отечественной клубники появится в продаже, тем шире станет выбор для покупателей и стабильнее будут цены. Ранее россиянам объяснили, можно ли покупать ранние ягоды на рынках.