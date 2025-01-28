Директора скандального алтайского соццентра "Рубикон" оставили в СИЗО еще на месяц

Алика Гельфенбайна заключили под стражу еще в конце ноября

28 января 2025, 09:00, ИА Амител

Алик Гельфенбайн на суде / Фото: прокуратура Алтайского края

По итогам заседания, прошедшего в Барнауле 27 января, директора частного соццентра "Рубикон" Алика Гельфенбайна оставили в СИЗО, сообщает "КП-Барнаул".

В конце ноября прошлого года мужчину отправили под арест на два месяца – до 28 января 2025 года. На прошедшем заседании Гельфенбайна оставили под стражей до 27 февраля.

Ранее защита Гельфенбайна просила суд заменить ему меру пресечения на более мягкую, предложив домашний арест или запрет на определенные действия. Однако Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу.

"Постановление оставлено без изменения, жалоба адвоката – без удовлетворения", – сообщили тогда в суде.

Напомним, что в отношении Гельфенбайна возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – "Оказание услуг, угрожающих безопасности жизни и здоровья граждан, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности".

Мужчина был арестован после того, как в социальном центре "Рубикон" в селе Калистратиха Калманского района произошло массовое отравление, в результате которого погибли семь человек. Еще 24 человека были госпитализированы, трое из них находились в тяжелом состоянии, десять – в состоянии средней степени тяжести, а остальные – в легком. У всех пострадавших был диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит.

29 ноября Роспотребнадзор выявил в центре серьезные нарушения санитарных и эпидемиологических норм, в связи с чем учреждение было закрыто на 90 суток.