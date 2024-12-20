Заключение в СИЗО не смог оспорить директор соццентра "Рубикон", где отравились люди

Еще в конце ноября Алика Гельфенбайна заключили под стражу на два месяца

20 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Алик Гельфенбайн на суде / Фото: прокуратура Алтайского края

Алтайский краевой суд не отпустил из СИЗО директора частного социального центра "Рубикон" Алика Гельфенбайна, рассказали amic.ru в суде. Еще в конце ноября 2024 года мужчину отправили под арест на два месяца (до 28 января 2025-го), однако сторона защиты попыталась оспорить это решение и подала апелляцию, которую суд рассмотрел 19 декабря.

Защита просила назначить Гельфенбайну более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. В итоге в удовлетворении апелляционной жалобы Алтайский краевой суд отказал.

"Постановление оставлено без изменения, жалоба адвоката – без удовлетворения", – рассказали в суде.

Отметим, что в отношении Гельфенбайна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Арестовали мужчину после того, как в социальном центре "Рубикон" (он находится в селе Калистратиха Калманского района) семь постояльцев умерли от отравления. Также 24 человека попали в медучреждения: трое пациентов были в тяжелом состоянии, десять – в состоянии легкой степени тяжести и столько же – в состоянии средней степени тяжести. У пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит.

29 ноября сотрудники Роспотребнадзора выявили в центре многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и закрыли его на 90 суток.