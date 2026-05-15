ДК, дворы и школы. Жители Алтайского края просят развивать общественные пространства

Именно такие инициативы предлагают внести в новую народную программу "Единой России"

15 мая 2026, 12:00, ИА Амител

Денис Голобородько / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Жители Алтайского края предлагают больше внимания уделять дворам, общественным пространствам, сельским ДК, детскому спорту и школам. Эти темы вошли в число предложений для новой народной программы "Единой России" на ближайшие пять лет.

Что волнует жителей края

Отчетно-программный форум "Есть результат!" прошел 13 мая в Омске. Представители "Единой России" из сибирских регионов обсудили развитие АПК, сельских территорий и предложения, которые поступают от жителей.

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии, вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько рассказал, какие вопросы чаще всего поднимают в Алтайском крае. По его словам, люди хотят сохранять и обновлять общественные пространства, а также активнее приводить в порядок дворы.

Отдельный запрос касается программы поддержки местных инициатив. В Алтайском крае она уже стала привычным инструментом. За несколько лет с ее помощью воплотили почти три тысячи проектов.

Отчетно-программный форум "Есть результат!" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

На что предлагают направить поддержку

Среди важных тем — ремонт сельских домов культуры. ДК часто служит главным местом для встреч, концертов, занятий и местных событий.

Жители также говорят о развитии детского спорта. Речь идет о ремонте спортзалов, обновлении площадок и другой инфраструктуры, которая нужна детям рядом с домом.

Еще одно направление — школы. В Алтайском крае уже многое сделали по партийному проекту "Новая школа", но жители просят продолжать эту работу. Особенно это важно для сел, где учебные заведения часто служат центром жизни для всего населенного пункта.

Напомним, старт сбору предложений в народную программу дал председатель партии Дмитрий Медведев на окружном форуме в Екатеринбурге. "Единая Россия" проводит такие встречи во всех федеральных округах. После обсуждений партия подготовит предложения для нового программного документа.