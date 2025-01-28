Для Барнаула хотят купить новый трамвай почти за 100 млн рублей

Возможно, закупка пройдет уже в 2025 году

28 января 2025, 11:55, ИА Амител

Белорусский трамвай / Фото: amic.ru

В Барнауле рассматривают возможность купить для города еще один новый трамвай. Об этом говорит одна из позиций плана-графика на 2025 год, составленного для комитета муниципального заказа краевой столицы. Соответствующая информация появилась на сайте ЕИС "Закупки", сообщает "Толк".

В карточке будущего лота сказано о планах на приобретение только одного трамвая. На эти цели выделили 96,9 млн рублей. Закупка, судя по данным плана-графика, будет централизованной и может пройти уже в 2025 году.

В издании также отмечают, что в том же разделе планов-графиков есть карточка, в которой отражена перспектива переноса транспортного кольца на площади Баварина. Напомним, администрация Барнаула официально анонсировала такие перемены еще в 2024 году. Власти планируют перенести разворотное троллейбусное кольцо с площади Баварина на конечный пункт "Спартак-2". В пресс-центре мэрии сообщали, что на разработку проектно-сметной документации в 2025 году потратят 10,3 млн рублей.

Ранее на улицах Барнаула заметили первый трамвай местной сборки "Гранит". Очевидцы сообщили, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон проехал быстро и без остановок. Возможно, завод-изготовитель приступил к обкатке трамвая.