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Для Барнаула хотят купить новый трамвай почти за 100 млн рублей

Возможно, закупка пройдет уже в 2025 году

28 января 2025, 11:55, ИА Амител

Белорусский трамвай / Фото: amic.ru
Белорусский трамвай / Фото: amic.ru

В Барнауле рассматривают возможность купить для города еще один новый трамвай. Об этом говорит одна из позиций плана-графика на 2025 год, составленного для комитета муниципального заказа краевой столицы. Соответствующая информация появилась на сайте ЕИС "Закупки", сообщает "Толк".

В карточке будущего лота сказано о планах на приобретение только одного трамвая. На эти цели выделили 96,9 млн рублей. Закупка, судя по данным плана-графика, будет централизованной и может пройти уже в 2025 году.

В издании также отмечают, что в том же разделе планов-графиков есть карточка, в которой отражена перспектива переноса транспортного кольца на площади Баварина. Напомним, администрация Барнаула официально анонсировала такие перемены еще в 2024 году. Власти планируют перенести разворотное троллейбусное кольцо с площади Баварина на конечный пункт "Спартак-2". В пресс-центре мэрии сообщали, что на разработку проектно-сметной документации в 2025 году потратят 10,3 млн рублей.

Ранее на улицах Барнаула заметили первый трамвай местной сборки "Гранит". Очевидцы сообщили, что трамвай двигался по улице Попова, между улицей 280-летия Барнаула и Павловским трактом 25 января около 00:00 часов. Пустой вагон проехал быстро и без остановок. Возможно, завод-изготовитель приступил к обкатке трамвая.

Транспорт трамваи

Комментарии 34

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Гость

12:01:55 28-01-2025

Такой же катафалк как на картинке?

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Гость

12:20:01 28-01-2025

Гость (12:01:55 28-01-2025) Такой же катафалк как на картинке?... Есть какие-то предложения по существу в части дизайна? Или так, реплика из зала?

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Гость

14:38:19 28-01-2025

Гость (12:20:01 28-01-2025) Есть какие-то предложения по существу в части дизайна? Или т... Я за полностью красный с менее острым носом. Шумность в салоне высокая.

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Гость

04:26:47 29-01-2025

Гость (14:38:19 28-01-2025) Я за полностью красный с менее острым носом. Шумность в сало... Устраивайтесь инженером на завод и проектируйте аэродинамические морды. Шумность... ага, от ТрСУшного вагона, посмеялся. Шумит там кондиционер. Грохот от убитых в хлам кривых рельсов, проложенных по нормативам 1920-х гг. Нормальные трамвайные рельсы укладывают на шумопоглощающие подушки (резина или ещё что), и конечно же никакой речи не идёт о том, чтобы рельсы лежали на гнилых деревянных шпалах над уровнем земли. В Москве на Чистых прудах когда ещё катались допотопные Т3, там шум был... шипение от того, что вагон скользит по рельсам. Всё. Но это чуть ли не единичный пример хорошего строительства путей в России. У нас приняты очень старые нормы.

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Гость

12:20:14 28-01-2025

Гость (12:01:55 28-01-2025) Такой же катафалк как на картинке?... С ленточками

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Гость

12:38:57 28-01-2025

Гость (12:01:55 28-01-2025) Такой же катафалк как на картинке?...
У нас уже был один трамвай-подарок городу. Тоже наверно мильёнов за сто, а по сегодняшним временам за все двести. Несколько раз видел его в городе, сине-белый такой, вроде с "гармошкой". Наверно ресурс не дотянул до обкатки. Это нам не вечные Татры.

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Гость

18:35:04 28-01-2025

Гость (12:38:57 28-01-2025) У нас уже был один трамвай-подарок городу. Тоже наверно ... Запчастей на него нема... Санкции. А трамвай тот жив.

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Гость

20:10:40 28-01-2025

Гость (18:35:04 28-01-2025) Запчастей на него нема... Санкции. А трамвай тот жив.... Хорошо жить идиоту... С него никаких доказательств не спросить... Бело-синий трамвай "Пионер" был изготовлен в Питере. Но по глупости и желанию АбыКаКа его купили в Барнаул. Какие санкции имеются между Питером и Барнаулом? Штук пять слабо озвучить, мирдверьмяч?

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Гость

04:28:24 29-01-2025

Гость (20:10:40 28-01-2025) Хорошо жить идиоту... С него никаких доказательств не спрос... IGBT-транзисторы, моторы какие-нибудь «Хитачи» и прочее хитрое оборудование. Это не РКСУшная Татра Т3 или допотопный КТМ, где скоммутировал провода и мотор — и вагон поехал. Все же хотят пла-а-авности хода и отсутствия шума.

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Гость

12:17:05 28-01-2025

А что Владимир Отмашкин ? Когда он насытит алтайский рынок Гранитами ?

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Гость

12:23:02 28-01-2025

Вот это на картинке стоит 100 млн?!?!

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Местный

12:42:03 28-01-2025

Вот этот самый стоит 100 млн. руб. А 2 года назад стоил 70 млн. руб. Бульбаши крутят не хило.

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Абориген

13:02:25 28-01-2025

Местный (12:42:03 28-01-2025) Вот этот самый стоит 100 млн. руб. А 2 года назад стоил 70 м... Он сейчас наверно так-же и стоит-70 миллионов,как и 2 года назад (хотя и тогда цена была завышена) А купить хотят единственный собранный От машкиным трамвай! (моя версия) Кстати,когда От машкин пену надувал-обещал цену чуть-ли не в 35 миллионов всего. интересно ещё спросить- кто цену в план-график вносит? Они мониторят цены? Или от балды всё? Контролирующие органы не желают возбудиться?

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Афиноген

12:46:36 28-01-2025

Они бы эти миллионы ,лучше бы отдали трамвайному предприятию на восстановление имеющихся трамваев.Толку будет больше,чем очередного кота в мешке купить за бешеные деньги.Опыт покупки белорусских не впрок?

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Абориген

13:31:10 28-01-2025

Афиноген (12:46:36 28-01-2025) Они бы эти миллионы ,лучше бы отдали трамвайному предприятию... Сурик мог бы по старой памяти Бацьке позвонить и договориться о приемлемой цене. Или это никому не нужно?
Хотя я в большом сомнении,что трамваи (даже белорусские)столько стоят. Усть-Катав что,перестал трамваи выпускать?

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Гость

13:53:17 28-01-2025

Усть-Катав что,перестал трамваи выпускать?"
Усть-Катав есть модель с подогревом сидений!!! Но в Барнауле подогрев будут включать летом!

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Гость

14:40:03 28-01-2025

Гость (13:53:17 28-01-2025) Усть-Катав что,перестал трамваи выпускать?"Усть-Катав е...
И бронепоезда из Усть-Катава тоже у нас были. Не долго. День ездит - месяц в ремонте.

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Афиноген

08:42:41 29-01-2025

Абориген (13:31:10 28-01-2025) Сурик мог бы по старой памяти Бацьке позвонить и договоритьс... Да не нужны они ,эти гнилые сырые белорусские,надо наши Т3 восстанавливать.Сделали же 20штук ,чем не трамвай?А на 100 млн ,их можно 15 штук восстановить.Усть -Катавские тоже не крем -брюле,не подходят под наши технологии.Это мнение моих завзятых корешей с трамвайки.Я думаю они правы.

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Гость

12:58:52 28-01-2025

Вот честно не понимаю ценник в 100 млн. За что, за технологии? Любой китайский автомобиль не менее (если не более) напичкан хайтеком и стоит не сопоставимо меньше. За массу чугуния? Но не на 100млн. же! Откуда берется такая цена?

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Гость

04:30:41 29-01-2025

Гость (12:58:52 28-01-2025) Вот честно не понимаю ценник в 100 млн. За что, за технологи... За ресурс. Машину покупают на 5 лет и 100 000 км пробега. Трамвай покупают на 50 лет и 2 000 000 + км пробега. Машина вас куда возит? Утром на работу, вечером в магазин и домой. Трамвай бегает по городу в две смены.

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Гость

13:02:59 28-01-2025

Почему такая стоимость? Новый грузовик сто́ит почти в 10 раз дешевле. Трамвай в 10 раз сложнее грузового автомобиля?

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Musik

13:40:07 28-01-2025

Гость (13:02:59 28-01-2025) Почему такая стоимость? Новый грузовик сто́ит почти в 10 раз... стоимость билета?

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Гость

13:57:34 28-01-2025

На прошлой неделе новость была,что на обновление ОТ у города нет средств до 2028 года. И тут-же нашлись? За подкладку завалились 100 миллионов?

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Гость

15:35:25 28-01-2025

Гость (13:57:34 28-01-2025) На прошлой неделе новость была,что на обновление ОТ у города...
Наверно потому, что здесь "катя" заложена мильёнов в 30-ть

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Гость

14:27:33 28-01-2025

За 100мильонов он будет за каждым пассажиром заезжать к нему домой!?
Я так думаю...!

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Тутанхамон

14:55:12 28-01-2025

А куда дели уже купленные?
С Нового года нет на маршрутах. Или опять вмёрзли

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Гость

15:11:14 28-01-2025

Тутанхамон (14:55:12 28-01-2025) А куда дели уже купленные? С Нового года нет на маршрута... Ты гонишь! В субботу на Попова видел. Правда по какому маршруту он шел, не разглядел. А вчера на Красноармейском по единичке бежал.

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Сергей

16:19:03 28-01-2025

Впечатлен цена!!!

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Гость

16:34:24 28-01-2025

Давайте так: 100 миллионов дать Барнаульскому заводу который построит цеха сборки наших местных трамваев и через год даст выпуск по 1 трамваю в месяц. Ответственным дать не только деньги но и помощь от государства для быстрого ввода производства в рабочее состояние. Если не успеют то дать по 10 лет

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Гость

06:44:36 29-01-2025

Гость (16:34:24 28-01-2025) Давайте так: 100 миллионов дать Барнаульскому заводу который... Как же вы далеки от производства!!!! Вы хоть понимаете, что для запуска производства с нуля 100 млн это копейки. Вы в курсе сколько стоит один станок!!! а доставка этого станка от завода-изготовителя до барнаула? А монтаж? Наладка? Оснастка? А СОЖ? А одного станка для производства трамваев не хватит!!! Поражают эти советчики и стратеги.

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Гость

10:10:28 29-01-2025

Гость (06:44:36 29-01-2025) Как же вы далеки от производства!!!! Вы хоть понимаете, что ... Ещё приглашение специалистов для обучения работе на стоянке, оплата их проживания

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Гость

19:24:44 28-01-2025

Ждем посадки новых чинуш которых изобличат в воровстве бюджета.

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Гость

22:30:01 28-01-2025

За эти деньги можно 7 автобусов купить.

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Гость

16:36:06 29-01-2025

Трамваи для Барнаула покупают те, кто не спрашивал, кто ездит на трамвае, кто водит трамваи, ремонтирует трамваи, а сами покупающие не ездят на трамвае.

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