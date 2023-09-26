Вертолет по заданию украинских спецслужб угнал летчик Максим Кузьминов, двух его сослуживцев убили

26 сентября 2023, 06:15, Антон Дегтярев

Никита Кирьянов / Фото: АШИ с ПЛП имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова

Барнаульца Никиту Кирьянова, который был членом экипажа угнанного вертолёта Ми-8, похоронят в посёлке Гоньба 26 сентября. Он погиб из-за предательства летчика Максима Кузьминова, перегнавшего по заданию украинских спецслужб российский вертолет в Харьковскую область. Amic.ru поговорил с учителями Кирьянова и узнал, каким он был.

"Иначе поступить не мог"

Никита Кирьянов окончил Алтайскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой им. К.Г. Павлюкова. Директор летной школы Сергей Акопян рассказал, что Никита хотел быть летчиком и собирался поступить в вертолетное училище.

После окончания барнаульской летной школы в 2013 году он пытался пройти в Сызранское летное училище, но не попал туда по состоянию здоровья и отправился в Воронежскую инженерную академию, окончил ее и стал борттехником на Ми-8.

"Никита был порядочным, ответственным, спортивным, хорошо учился. Все воспитание было построено на подвиге Кости Павлюкова, поэтому иначе Никита поступить не мог. Это был высокий, красивый парень. У него было редкое сочетание ума и здоровья. Жаль, что они с сослуживцами иуду раньше не вычислили", – говорит Сергей Акопян.

"Пытался бы убедить нечеловека"

Учитель по физике борттехника в барнаульской летной школе Татьяна Плотникова рассказала, что о Никите Кирьянове у нее остались "самые лучшие впечатления" и что она не могла спать ночь, когда поняла, кого потеряли.

"Очень честный, ответственный и доброжелательный парень. Никогда агрессии от него не было. Хорошо учился, за любое поручение, которое ему давали, он всегда брался. Должность в самолете у него была бортмеханик. И я даже думаю, что он пытался бы убеждать этого нечеловека и склонить к правильному решению. Потому что Никита хороший, добрый человек", – отметила Плотникова.

По словам Татьяны Плотниковой, Кирьянов учился "неплохо", но особенно хорошо ему давались математика и физика.

Что случилось с Ми-8?

9 августа летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и перегнал его на Украину, писала "База". На борту вместе с ним было двое членов экипажа – 28-летний техник Никита Кирьянов и уроженец Таджикистана штурман Хушбахт Турсунов. Оба они, как признает и сам Кузьминов, не знали об угоне и не захотели сдаваться в плен, когда вертолет пересек границу.

Летчики оказали сопротивление ВСУ, и их обоих убили. Позднее Кузьминов дал интервью украинским СМИ, в котором рассказывал, что ему пришлось "успокаивать ребят", и они начали "немножко агрессивно себя вести". Со слов Кузьминова, оружия у них не было, управлять вертолетом они не умели, так что остановить пилота парни не смогли.