До -17 градусов похолодает в Алтайском крае 8 февраля
Местами в предгорьях температура будет чуть выше
08 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
На Алтай вернулась нормальная зима / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
В Алтайском крае днем 8 февраля похолодает до -17 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -12...-17 градусов, однако местами по предгорьям она будет чуть выше – от -6 до -11 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы местами обещают изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -12...-14 градусов. Также преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. Дороги местами скует гололедица.
Ветер также юго-западный, 2-7 м/с.
Комментарии 0