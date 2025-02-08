До -17 градусов похолодает в Алтайском крае 8 февраля

Местами в предгорьях температура будет чуть выше

08 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

На Алтай вернулась нормальная зима / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В Алтайском крае днем 8 февраля похолодает до -17 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -12...-17 градусов, однако местами по предгорьям она будет чуть выше – от -6 до -11 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы местами обещают изморозь, туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -12...-14 градусов. Также преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. Дороги местами скует гололедица.

Ветер также юго-западный, 2-7 м/с.