Алтайский край отдохнет от метелей

24 января 2025, 06:00, ИА Амител

Зима. Снег. Следы / Фото: amic.ru

До -24 градусов похолодает в Алтайском крае днем 24 января. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -19...-24 градуса. Преимущественно без осадков. Дороги местами скует сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами обещают порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -20...-22 градуса. Также преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.