До -8 градусов похолодает в Алтайском крае 10 марта

В отдельных районах ожидаются небольшой снег и слабые метели

10 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 10 марта похолодает до -8 градусов. Однако местами термометры покажут температуру со знаком плюс, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -3...-8 градусов, в предгорьях же воздух прогреется до +2. В отдельных районах обещают небольшой снег, слабые метели. Дороги местами покроет гололедица.

Ветер северный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с, местами ожидаются порывы до 14 м/с.

В Барнауле обещают -3...-5 градусов. С неба также повалит небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер, как и по всему краю, северный с переходом на юго-западный, 4-9 м/с.