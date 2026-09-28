Ночью температура опустится до минусовых значений

28 сентября 2026, 06:00, ИА Амител

Барнаульский дендрарий / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 28 сентября ожидается холодный осенний день, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Днем температура составит от +9 до +14 градусов. Без осадков. Поднимется северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. В ночь на 29 сентября местами похолодает до -3 градусов", — следует из прогноза.

В Барнауле термометры покажут от +11 до +13 градусов. День пройдет без осадков при северо-восточном ветре 3–8 м/с. В ночь на 29 сентября синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов.