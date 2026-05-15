До +16. Какая погода ждет Алтайский край 15 мая

Существенных осадков не ожидается

15 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Набережная Барнаула / Фото: amic.ru

От +11 до +16 градусов составит температура в Алтайском крае днем 15 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.