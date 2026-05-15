До +16. Какая погода ждет Алтайский край 15 мая
Существенных осадков не ожидается
15 мая 2026, 06:00, ИА Амител
Набережная Барнаула / Фото: amic.ru
От +11 до +16 градусов составит температура в Алтайском крае днем 15 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +12...+14 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
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