Зима неожиданно началась в алтайском селе в середине мая. Видео
Ранее региональный Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды
12 мая 2026, 15:55, ИА Амител
В Алтайском крае в селе Ая пошел снег днем 12 мая, сообщает "Бийск 22".
«Обстановка в селе Ая сейчас. Зима пришла неожиданно», — рассказал местный житель.
Ранее в региональном Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в крае 12 и 13 мая. Ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами будут гололедные явления.
16:08:01 12-05-2026
а новости не читают в этом селе ? неожидано !!!
16:11:40 12-05-2026
"В Алтайском крае в селе Ая пошел снег днем 12 мая"----- Амик, кто у вас рифмоплет?)))
16:12:22 12-05-2026
Сегодня в Барнауле часов в 11 тоже снежинки пролетали...