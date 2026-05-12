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Зима неожиданно началась в алтайском селе в середине мая. Видео

Ранее региональный Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

12 мая 2026, 15:55, ИА Амител

В Алтайском крае в селе Ая пошел снег днем 12 мая, сообщает "Бийск 22"

«Обстановка в селе Ая сейчас. Зима пришла неожиданно», — рассказал местный житель.

Ранее в региональном Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в крае 12 и 13 мая. Ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами будут гололедные явления.

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Алтайский край Погода
       

Комментарии 3

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гость

16:08:01 12-05-2026

а новости не читают в этом селе ? неожидано !!!

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Гость

16:11:40 12-05-2026

"В Алтайском крае в селе Ая пошел снег днем 12 мая"----- Амик, кто у вас рифмоплет?)))

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Гость

16:12:22 12-05-2026

Сегодня в Барнауле часов в 11 тоже снежинки пролетали...

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