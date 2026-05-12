Зима неожиданно началась в алтайском селе в середине мая. Видео

Ранее региональный Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

12 мая 2026, 15:55, ИА Амител

В Алтайском крае в селе Ая пошел снег днем 12 мая, сообщает "Бийск 22".

«Обстановка в селе Ая сейчас. Зима пришла неожиданно», — рассказал местный житель.

Ранее в региональном Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в крае 12 и 13 мая. Ожидается усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами будут гололедные явления.