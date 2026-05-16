До +20 и небольшие дожди. Какая погода ждет Алтайский край 16 мая

В Барнауле температура поднимется до +17 градусов

16 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Набережная Барнаула / Фото: amic.ru

От +15 до +20 градусов составит температура в Алтайском крае днем 16 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по северо-западу пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер подует юго-западный, 2–7 м/с.