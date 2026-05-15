Заморозки до -5 градусов ожидаются на Алтае
Порывы ветра местами будут достигать 12 метров в секунду
15 мая 2026, 15:25, ИА Амител
На территории Алтайского края ожидаются заморозки до -5 градусов в понедельник ночью, 18 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.
«Ночью температура составит 0...+5 градусов, местами заморозки до -5 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с», — говорится в прогнозе.
Днем, 18 мая, в крае ожидается +10...+15 градусов, местами до +20 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле
Ночью 18 мая. Температура 0...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.
Днем 18 мая. Температура +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.
15:46:55 15-05-2026
виноград уже замёрз(((_
17:14:21 15-05-2026
Гость (15:46:55 15-05-2026) виноград уже замёрз(((_... Яблони замерзли, гортензии тоже
18:22:02 15-05-2026
Гость (15:46:55 15-05-2026) виноград уже замёрз(((_... Я накрывал и все равно подмерз
21:46:52 15-05-2026
Помидоры подмерзли...
09:12:23 17-05-2026
Только минусаторы никак не померзнут, ибо уже отморозки.