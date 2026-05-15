Порывы ветра местами будут достигать 12 метров в секунду

15 мая 2026, 15:25, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На территории Алтайского края ожидаются заморозки до -5 градусов в понедельник ночью, 18 мая, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Ночью температура составит 0...+5 градусов, местами заморозки до -5 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с», — говорится в прогнозе.

Днем, 18 мая, в крае ожидается +10...+15 градусов, местами до +20 градусов. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшие дожди. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле

Ночью 18 мая. Температура 0...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.

Днем 18 мая. Температура +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2–7 м/с.