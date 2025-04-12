До +28. О погоде в Алтайском крае 12 апреля

Осадков не ожидается

12 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Тепло в Барнауле / Фото: amic.ru

Днем 12 апреля в Алтайском крае потеплеет до +28 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в целом по краю температура составит +23...+28 градусов, местами по востоку – от +17 до +22. Осадков не ожидается. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, по западу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +23...+25 градусов. Осадков в краевой столице также не обещают. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

В регионе также действует штормовое предупреждение:

"В период 9–12 апреля на реке Бурле в районе села Хабары продолжится дальнейшее повышение уровня воды до отметок 390–430 см (опасная отметка – 397 см), ожидается выход воды на пойму, возможно затопление прибрежных территорий населенного пункта".

Специалисты Гидрометцентра также предупредили, что до 14 апреля в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность (четвертого класса).