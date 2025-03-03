До +3 градусов без существенных осадков. О погоде в Алтайском крае 3 марта
Местами порывы ветра достигнут 12 м/с
03 марта 2025, 06:00, ИА Амител
Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru
Днем 3 марта в предгорьях Алтайского края потеплеет до +3 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы в южных районах местами ожидается изморозь, возможен туман. Дороги местами покроет гололедица.
Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами обещают порывы до 12 м/с.
В Барнауле термометры покажут -2...-4 градуса. Без существенных садков. На дорогах местами гололедица. Ветер также юго-западный, 2-7 м/с.
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