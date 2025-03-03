До +3 градусов без существенных осадков. О погоде в Алтайском крае 3 марта

Местами порывы ветра достигнут 12 м/с

03 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru

Днем 3 марта в предгорьях Алтайского края потеплеет до +3 градусов. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит -2...-7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы в южных районах местами ожидается изморозь, возможен туман. Дороги местами покроет гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами обещают порывы до 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут -2...-4 градуса. Без существенных садков. На дорогах местами гололедица. Ветер также юго-западный, 2-7 м/с.