До +3 градусов и слабые метели. О погоде в Алтайском крае 5 марта

Местами пойдет небольшой снег

05 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно. Зима / Фото: amic.ru

Днем 5 марта местами в предгорьях Алтайского края потеплеет до +3 градусов, сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -2...-7 градусов. Местами обещают небольшой снег, слабые метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, с порывами до 18 м/с.

В Барнауле термометры покажут -2...-4 градуса. Обойдется преимущественно без осадков. Дороги местами покроет гололедица. Ветер также юго-западный, 7-12 м/с.