До +5 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 27 февраля

Местами воздух "прогреется" до плюсовой температуры, однако в целом по краю сохранится "минусовая" погода

27 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул. Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Температура в Алтайском крае местами поднимется до +5 градусов днем 27 февраля. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -1...-6 градусов, лишь местами от 0 до +5. В большинстве районов ожидается небольшой снег, по югу мокрый снег, местами метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами прогнозируют порывы до 16 м/с.

В Барнауле -1...-3 градуса. Во второй половине дня пойдет небольшой снег. Дороги местами скует гололедица.

Ветер также западный, 4-9 м/с.