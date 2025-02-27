До +5 и небольшой снег. О погоде в Алтайском крае 27 февраля
Местами воздух "прогреется" до плюсовой температуры, однако в целом по краю сохранится "минусовая" погода
27 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Барнаул. Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Температура в Алтайском крае местами поднимется до +5 градусов днем 27 февраля. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -1...-6 градусов, лишь местами от 0 до +5. В большинстве районов ожидается небольшой снег, по югу мокрый снег, местами метели. На дорогах местами гололедица.
Ветер западный, 4-9 м/с, местами прогнозируют порывы до 16 м/с.
В Барнауле -1...-3 градуса. Во второй половине дня пойдет небольшой снег. Дороги местами скует гололедица.
Ветер также западный, 4-9 м/с.
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