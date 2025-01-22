До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 22 января

По югу ожидаются сильные осадки в виде снега

22 января 2025, 06:00, ИА Амител

Ветви, покрытые снегом / Фото: Maddy Baker / unsplash.com

До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 22 января. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +1...+6 градусов, лишь по северо-западу она должна опуститься до -4 с похолоданием в течение дня. На большей части территории ожидаются небольшие, местами умеренные, по югу сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами поднимутся метели, возможны гололедные явления. Дороги местами скует гололедица.

Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +1...+3 градуса, однако синоптики также обещают похолодание в течение дня. Ожидается небольшой, временами умеренный снег, мокрый снег, метель. Также возможны гололедные явления, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 15-20 м/с.