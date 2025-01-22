До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 22 января
По югу ожидаются сильные осадки в виде снега
22 января 2025, 06:00, ИА Амител
До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 22 января. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
По краю температура составит +1...+6 градусов, лишь по северо-западу она должна опуститься до -4 с похолоданием в течение дня. На большей части территории ожидаются небольшие, местами умеренные, по югу сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами поднимутся метели, возможны гололедные явления. Дороги местами скует гололедица.
Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +1...+3 градуса, однако синоптики также обещают похолодание в течение дня. Ожидается небольшой, временами умеренный снег, мокрый снег, метель. Также возможны гололедные явления, на дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 15-20 м/с.
15:38:12 22-01-2025
выж звездели что похолодание с 22 будет, где! горе синоптики