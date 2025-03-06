До +7 градусов местами потеплеет в Алтайском крае днем 6 марта
Обойдется преимущественно без осадков
06 марта 2025, 06:00, ИА Амител
Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Днем 6 марта в Алтайском крае воздух местами прогреется до +7 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -3...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Дороги местами покроет гололедица.
Ветер подует южный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут 0...+2 градуса. В краевой столице также обойдется практически без осадков, на дорогах местами гололедица. Скорость ветра – 4–9 м/с.
10:11:52 06-03-2025
вот такая погода в барнауле
10:16:42 06-03-2025
дима егоров (10:11:52 06-03-2025) вот такая погода в барнауле... Что ты хочешь? ВЕСНА ПРИШЛА!