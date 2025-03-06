До +7 градусов местами потеплеет в Алтайском крае днем 6 марта

Обойдется преимущественно без осадков

06 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Потепление / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 6 марта в Алтайском крае воздух местами прогреется до +7 градусов, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -3...+2 градуса. Преимущественно без осадков. Дороги местами покроет гололедица.

Ветер подует южный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут 0...+2 градуса. В краевой столице также обойдется практически без осадков, на дорогах местами гололедица. Скорость ветра – 4–9 м/с.