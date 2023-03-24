До +7 градусов. Погода в Алтайском крае 24 марта

Согласно прогнозу синоптиков, днём преимущественно без осадков

24 марта 2023, 06:01, ИА Амител

От +2 до +7 градусов ожидается в Алтайском крае 24 марта. Об этом сообщает прогноз Западно-сибирского УГМС.

Согласно прогнозу синоптиков, ночью местами ожидается небольшой снег, днём преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой мокрый снег с дождём, на дорогах местами сильная гололедица.

Ветер северный, 2-7 м/c, возможны порывы до 12 м/с.