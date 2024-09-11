Mash: ВС РФ начали контрнаступление в Курской области

Сейчас ВС РФ, по словам издания, наступают в районах Апанасовки и Мартыновки

11 сентября 2024, 19:40, ИА Амител

Российский солдат / Фото: Минобороны РФ

Солдаты подразделений ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники среди военных.

По информации канала, российские войска зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. Сейчас же ВС РФ наступают в районах Апанасовки и Мартыновки.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Telegram-канал, в операции могут участвовать Тульская 106-я дивизия ВДВ, 155-я бригада морпехов Тихоокеанского флота, а также крымский десант. Часть украинских подразделений оказалась под угрозой окружения.

Согласно последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 12,2 тысячи военных, 96 танков, 42 боевых машин пехоты, 77 бронетранспортеров и сотни иных единиц техники.