Летят "лисы". Как беспилотники ВСУ проникают вглубь России

Украинский ВПК делает беспилотники на основе сверхлегких самолетов

29 августа 2024, 13:30, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Украинские беспилотники продолжают атаковать российские регионы – 28 августа агрессивные "птички" пожаловали в Кировскую область. Таким образом, список субъектов, пострадавших от ударов неприятельских БПЛА, продолжает расти.

Amic.ru попытался понять, почему все большее количество российских городов попадает под удары, является это результатом оттачивания технологий производства или работой диверсионных групп.

"Самолетик-камикадзе"

Утром 28 августа беспилотники ВСУ прилетели в город Котельнич Кировской области и обрушились на хранилища нефтепродуктов комбината "Вятка", относящегося к Росрезерву. Как сообщил телеграм-канал Shot, опубликовавший видео прилета, беспилотные аппараты, по предварительным данным, запускались из Сумской области Украины. Удары по резервуарам нанесли три аппарата, четвертый пытался ударить по комбинату "Зенит". Судя по всему, целью вражеских БПЛА были расположенные в регионе военные базы, но ни один незваный "гость" до них не долетел.

Телеграм-канал Mash утверждает, что дроны атаковали Кировскую область (впервые, кстати, за все время с начала СВО) при содействии данных спутников НАТО. Это позволило беспилотникам, созданным на базе аэропракта А-22 "Летучая лисица", преодолеть более полутора тысяч километров.

Дрон "Летучая лисица" представляет собой аппарат, переделанный из сверхлегкого маленького самолета – аэропракта А-22, выпускающихся на Украине с 1999 года, сообщил amic.ru генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян.

"Судя по всему, после того как эти самолеты устаревают, морально и физически изнашиваются, чтобы не утилизировать, их стали переоборудовать, переделывать в беспилотники. Устанавливают на них автоматическую систему управления, производят небольшие изменения конструкции, прикрепляют взрывчатку или что-то еще, получается дрон-камикадзе", – пояснил он.

По словам собеседника, такая "Летающая лисица" может преодолевать вполне приличные расстояния:

"Для такого аппарата главное – преодолеть линию боевого соприкосновения, в районе которой работают локаторы, система обнаружения ПВО и так далее. Этот беспилотник довольно большой и может быть зафиксирован системами ПВО. Так что запуск "Летающих лисиц" производится, видимо, на менее напряженных участках линии соприкосновения, далее они следуют по заданному маршруту".

"Лисы" начинали с "Алабуги"

Следует напомнить, что именно "Летающие лисицы" уже использовались ВСУ в начале апреля 2024 года во время атаки на объекты ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане, когда один из аппаратов врезался в общежитие. Вскоре после той атаки блогер Кирилл Федоров опубликовал в своем телеграм-канале фото дрона и его краткое описание. Он сообщил, что данный БПЛА оснащен оптикой, к нему прикрепляется авиационная фугасная бомба ОФАБ-100. Причем место для пилотов переоборудовано, там помещается электроника.

Судя по всему, беспилотник, как и самолет, может развивать скорость до 220 километров в час, максимальная дальность полета оригинальной модели сверхлегкого самолета составляет 580 километров. Кроме того, "лисицы" использовались для предполагаемой атаки нефтепровода "Дружба" в апреле 2024-го в Брянской области.

По данным канала Mash, выстраивая маршрут для дронов, неприятель учел рельеф местности, полученный с натовских спутников. Часть пути пролегала над водоемами, что позволило аппаратам оставаться незамеченными. Кстати, аналогичная схема использовалась при осуществлении атак на Санкт-Петербург в марте 2024 года.

Версию о возможном управлении украинскими БПЛА при помощи западных спутников Багдасарян считает маловероятной:

"Теоретически это, конечно, возможно. Они могли если не контролировать, то обмениваться с операторами телеметрической информацией и подправлять какие-то моменты – этого исключать нельзя. Но вряд ли натовцы пойдут на это из-за политических последствий, поскольку столь активное участие вполне можно зафиксировать. Другое дело, что американцы и европейцы поставляют комплектующие, системы управления, осуществляют техническую и технологическую поддержку, могут вести разведку сверху, передавать точные целеуказания".

Эксперт рассказал, что классический беспилотник летит на автопилоте, у него имеются внешние записи позиционирования, скажем, на GPS:

"Аппарат летит и постоянно сравнивает свое положение в пространстве, заданном оператором. Но по нужной линии ведет его автоматика, оператор постоянно не участвует в управлении. Такое происходит редко и подобная система довольно ненадежна".

Дроны съемкам не помеха

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин не сомневается в активной помощи западных стран:

"Киев получает спутниковые данные о наличии наших систем ПВО, рекомендации, на каких участках беспилотнику лучше лететь на низких высотах, и множество другой информации, которая закладывается в систему управления дрона".

Что касается результатов атаки 28 августа, то губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале сообщил, что атаки беспилотников начались в 10 часов утра. "В результате своевременно принятых мер два беспилотника сбиты, три упали на территорию комбината "Зенит" в Котельниче и загорелись. Они были оперативно потушены. Повреждений нет, нарушения деятельности предприятия не допущено. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет", – рассказал глава региона.

Известно, что один из долетевших до Котельнича аппаратов попал в крышку резервуара, а другой – в пустую цистерну, сообщил паблик "Честный Котельнич" в соцсети "ВКонтакте".

Несмотря на происшествие, местный аэропорт Победилово продолжал работать в прежнем режиме, все рейсы выполнялись по расписанию. Кстати, на территории воздушной гавани в тот день снимался фильм о депутате Госдумы, уроженке Барнаула Марии Бутиной, избранной от Кировской области.

Агентура помогает

По словам Эдуарда Багдасаряна, Кировская область была выбрана объектом атаки не случайно:

"В регионе немало объектов, связанных с нашими Вооруженными силами, ВПК. И украинская сторона, видимо, сочла важным для себя нанести там ущерб обороноспособности России. Однако защищенность предприятий, каких-то объектов в области тоже предусмотрена".

Стоит напомнить, что ранее, 26 августа, украинские дроны прилетали также в Волгоградскую область. В Еланском районе был поврежден жилой дом и два нежилых строения. Целью БПЛА, судя по всему, являлось хранилище топлива, однако подорвать его не удалось. Местные жители сообщили, что "тяжелый громадный беспилотник" летел в 40-50 метрах от земли.

"Не знаем, куда бежать. Обломки упали в ангар. Кассетный боеприпас. Рядом нефтебаза. Слава Богу, что туда не попало. Там же химикаты, жидкие удобрения", – привел впечатления сельчан портал V1.ru.

Регулярные прилеты украинских дронов, увеличение географии их полетов говорит о постоянном совершенствовании технологий, обращает внимание Василий Дандыкин:

"Образцы аппаратов, различные технологии Киеву постоянно предоставляют Германия, Италия. Конечно, украинская сторона дает собираемым аппаратом свои названия. Во всяком случае, некоторые образцы дронов, как выяснилось, вполне могут преодолевать расстояния более двух тысяч километров – тут можно сделать соответствующие выводы, зная, где ведутся такого рода разработки".

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что запуск беспилотников является результатом деятельности украинской агентуры.

"Диверсионные группы, купленная агентура, к сожалению, действуют в нашем тылу. Несмотря на постоянную работу над устройствами, они все равно в той или иной степени нуждаются в управлении, координации извне. Потому что при запуске с Украины дроны способны преодолеть не более 150-200 километров российской территории", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Эдуард Багдасарян отмечает, что за последние полтора года Украина наладила производство беспилотников, превратив данный процесс в часть военной индустрии: