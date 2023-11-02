До открытия моста на Новом рынке в Барнауле осталось меньше месяца: обратный отсчет

Amic.ru запускает обратный отсчет до главного события этого года в Барнауле

02 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Мост"

Меньше месяца остается до самого ожидаемого события этой осени (а пожалуй, и года) в Барнауле: до завершения ремонта моста в районе Нового рынка. Уставшие от бесконечных пробок горожане возлагают на открытие путепровода большие надежды. И верят, что мост хоть как-то облегчит дорожную ситуацию, которая значительно ухудшилась после выпадения снега. Еще раз рассказываем, когда откроют путепровод, и объясняем, почему не все работы на объекте завершат в этом году.

Когда откроют мост в районе Нового рынка в Барнауле?

Все работы на мосту обещают завершить к 30 ноября, сообщил amic.ru замдиректора подрядной организации ДСУ № 4 по капитальному строительству Денис Попрядухин. Так что уже к зиме барнаульцы смогут оценить новую транспортную артерию.

А раньше срока сдать путепровод не получится? Говорили же!

Да, действительно, в феврале этого года мэр города Вячеслав Франк и руководитель подрядной организации ДСУ № 4 Николай Данилин не исключали возможности открытия путепровода в более ранние сроки. Но и гарантий никаких не давали. По их словам, сроки сдачи объекта в эксплуатацию зависят "от поставщиков и многих других факторов".

Вероятность того, что путепровод сдадут раньше сроков, опроверг и Денис Попрядухин в разговоре с amic.ru 1 ноября.

Кстати, в ноябре 2022 года появлялась информация о том, что строительство путепровода отстает от графика на полтора месяца. В ходе работ выяснилось, что проект моста не соответствует актуальным геологическим данным – почва под будущим путепроводом слишком рыхлая. После этого горожане вообще начали сомневаться, что сооружение сдадут в срок. Но сомнения, как показало время, были напрасны.

Правда ли, что часть работ перенесут на следующий год?

Да. Информацию об этом подтвердил Денис Попрядухин. В этом году пройдет запуск движения, но некоторые работы уже перейдут на следующий год. По его словам, речь идет о подмостовой части – нужно покрасить сооружения и благоустроить прилегающую территорию. Всем этим подрядчик займется весной. Работы не повлияют на график движения поездов.

Какие сейчас идут работы на мосту?

Сейчас рабочие продолжают укладку асфальта и рельсов на подъездах к мосту. В минувшие выходные они уже демонтировали разворотное трамвайное кольцо в районе Дома быта. 4 ноября подрядчик приступит к разбору аналогичной конструкции возле ТРЦ "Пионер" (из-за этого прекратится движение трамваев № 1 и 4).

Кстати, ранее в в распоряжении amic.ru оказалась видеозапись укладки асфальта. Комментаторы обратили внимание, что работы проводятся несмотря на выпавший накануне снег. Впрочем, Денис Попрядухин опроверг amic.ru информацию о том, что асфальт кладут на снежный покров. Он заявил, что перед началом укладки смеси проводится продувка поверхности нижележащих слоев асфальтобетона компрессорными установками.

Фото: телеграм-канал "Мост"

Почему путепровод начали ремонтировать?

Путепровод был построен еще в 1962-1963 годах, его признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Поэтому его нужно было сносить и строить заново. Власти объясняли, что у объекта имелись трещины, в отдельных местах наблюдалось "отстояние бетона" и коррозия арматуры. Была нарушена герметичность двусторонних швов моста, высоты парапетного ограждения не хватало, состояние тротуаров на мосту было плохим.

Контракт стоимостью более 2 млрд рублей заключили с Дорожно-строительным управлением № 4 (ДСУ № 4). Подрядчик должен был полностью снести старые конструкции и построить новый мост. Конкретно под ремонт попали два путепровода – трехпролетный и восьмипролетный – на проспекте Ленина рядом с ТЦ "Пионер". Движение на обоих путепроводах полностью перекрыли, автомобили и автобусы пустили в объезд, а для трамваев построили разворотные кольца.