До открытия моста на Новом рынке в Барнауле осталось меньше месяца: обратный отсчет
Amic.ru запускает обратный отсчет до главного события этого года в Барнауле
02 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
Меньше месяца остается до самого ожидаемого события этой осени (а пожалуй, и года) в Барнауле: до завершения ремонта моста в районе Нового рынка. Уставшие от бесконечных пробок горожане возлагают на открытие путепровода большие надежды. И верят, что мост хоть как-то облегчит дорожную ситуацию, которая значительно ухудшилась после выпадения снега. Еще раз рассказываем, когда откроют путепровод, и объясняем, почему не все работы на объекте завершат в этом году.
Когда откроют мост в районе Нового рынка в Барнауле?
Все работы на мосту обещают завершить к 30 ноября, сообщил amic.ru замдиректора подрядной организации ДСУ № 4 по капитальному строительству Денис Попрядухин. Так что уже к зиме барнаульцы смогут оценить новую транспортную артерию.
А раньше срока сдать путепровод не получится? Говорили же!
Да, действительно, в феврале этого года мэр города Вячеслав Франк и руководитель подрядной организации ДСУ № 4 Николай Данилин не исключали возможности открытия путепровода в более ранние сроки. Но и гарантий никаких не давали. По их словам, сроки сдачи объекта в эксплуатацию зависят "от поставщиков и многих других факторов".
Вероятность того, что путепровод сдадут раньше сроков, опроверг и Денис Попрядухин в разговоре с amic.ru 1 ноября.
Кстати, в ноябре 2022 года появлялась информация о том, что строительство путепровода отстает от графика на полтора месяца. В ходе работ выяснилось, что проект моста не соответствует актуальным геологическим данным – почва под будущим путепроводом слишком рыхлая. После этого горожане вообще начали сомневаться, что сооружение сдадут в срок. Но сомнения, как показало время, были напрасны.
Правда ли, что часть работ перенесут на следующий год?
Да. Информацию об этом подтвердил Денис Попрядухин. В этом году пройдет запуск движения, но некоторые работы уже перейдут на следующий год. По его словам, речь идет о подмостовой части – нужно покрасить сооружения и благоустроить прилегающую территорию. Всем этим подрядчик займется весной. Работы не повлияют на график движения поездов.
Какие сейчас идут работы на мосту?
Сейчас рабочие продолжают укладку асфальта и рельсов на подъездах к мосту. В минувшие выходные они уже демонтировали разворотное трамвайное кольцо в районе Дома быта. 4 ноября подрядчик приступит к разбору аналогичной конструкции возле ТРЦ "Пионер" (из-за этого прекратится движение трамваев № 1 и 4).
Кстати, ранее в в распоряжении amic.ru оказалась видеозапись укладки асфальта. Комментаторы обратили внимание, что работы проводятся несмотря на выпавший накануне снег. Впрочем, Денис Попрядухин опроверг amic.ru информацию о том, что асфальт кладут на снежный покров. Он заявил, что перед началом укладки смеси проводится продувка поверхности нижележащих слоев асфальтобетона компрессорными установками.
Почему путепровод начали ремонтировать?
Путепровод был построен еще в 1962-1963 годах, его признали аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Поэтому его нужно было сносить и строить заново. Власти объясняли, что у объекта имелись трещины, в отдельных местах наблюдалось "отстояние бетона" и коррозия арматуры. Была нарушена герметичность двусторонних швов моста, высоты парапетного ограждения не хватало, состояние тротуаров на мосту было плохим.
Контракт стоимостью более 2 млрд рублей заключили с Дорожно-строительным управлением № 4 (ДСУ № 4). Подрядчик должен был полностью снести старые конструкции и построить новый мост. Конкретно под ремонт попали два путепровода – трехпролетный и восьмипролетный – на проспекте Ленина рядом с ТЦ "Пионер". Движение на обоих путепроводах полностью перекрыли, автомобили и автобусы пустили в объезд, а для трамваев построили разворотные кольца.
08:26:03 02-11-2023
"В ходе работ выяснилось, что проект моста не соответствует актуальным геологическим данным – почва под будущим путепроводом слишком рыхлая. " - текст из статьи. То есть проект ремонта моста делался без инженерно-геологические изысканий?! Кто-то деньги на изыскания решил сэкономить или это некомпетентность специалистов (как заказчика, так и проектировщиков) зашкаливает? А результат всего этого - дополнительное время ремонта моста!!! Интересно, а конструкции моста по таким же принципам рассчитывались? И сколько этот мост простоит.
11:06:07 02-11-2023
Гость (08:26:03 02-11-2023) "В ходе работ выяснилось, что проект моста не соответствует ... Именно так!
08:45:23 02-11-2023
и объясняем, почему не все работы на объекте завершат в этом году. Все работы на мосту обещают завершить к 30 ноября, сообщил amic.ru замдиректора ------- эти две фразы только меня в когнитивный диссонанс ввергают?
09:02:49 02-11-2023
Дурят народ
09:20:29 02-11-2023
Денис Попрядухин заявил, что перед началом укладки смеси проводится продувка поверхности нижележащих слоев асфальтобетона компрессорными установками. Что-то на видео не видно этой установки. Зато отчетливо видно, что асфальт кладут на снег.
09:45:26 02-11-2023
Народ готовят к тому, что в этом году все работы не сделают.
10:29:43 02-11-2023
гость (09:45:26 02-11-2023) Народ готовят к тому, что в этом году все работы не сделают.... да-да, работы не сделают и мост не откроют.
10:28:34 02-11-2023
Не сдувают снег. Веб-камера публичная есть, про неё, видимо, не знают.
10:34:13 02-11-2023
Гость (10:28:34 02-11-2023) Не сдувают снег. Веб-камера публичная есть, про неё, видимо,... Сдувают или нет - да всем до лампочки. Потрындели в коментах и всё.
10:39:32 02-11-2023
Новую 14-ю поликлинику обещали открыть в октябре. Ноябрь на календаре, а новая поликлиника до сих пор не сдана, опять вранье было от всех инстанций. Здесь будет тоже самое, нет веры никакой этим болтунам.
11:30:14 02-11-2023
Товарищи городские врасти, а какого состояние путепровода на Калинина? Нормально ли то что плиты проезжей части прогнуты вниз и качаются, а на тротуарах сквозные дыры??
11:37:40 02-11-2023
Гость (11:30:14 02-11-2023) Товарищи городские врасти, а какого состояние путепровода на... А еще над путепроводом постоянно стоят цистерны, страшно под ним проезжать!
12:30:37 02-11-2023
Гость (11:37:40 02-11-2023) А еще над путепроводом постоянно стоят цистерны, страшно под... Валерьянку почаще пей
14:03:19 02-11-2023
Гость (11:30:14 02-11-2023) Товарищи городские врасти, а какого состояние путепровода на... Какого -это если вы хотите сказать "какого черта". А в данном случае - каково
12:01:51 02-11-2023
Да главное, что они знали что в конце октября , ноябре снег пойдет. Ну поторопились бы, уложили асфальт в сухую погоду. А сейчас бы провода монтировали трамвайные и троллейбусные. Деньги то огромные выделены. Какое то ощущение от этой нерасторопности, отвратительное.
21:26:15 02-11-2023
Норм, потом закроют и за 500лямов переложат асфальт заново.... И за одним поставят столбики как на челюскинцев, что бы трамваем не мешали.
15:56:14 13-11-2023
Мне кажется, или на мосту в сторону потока будет трамплин? Т.к.часть уже заасфальтировали но неправильно подвели к перекрытию моста по высоте.