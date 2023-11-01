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Подрядчик объяснил, почему на мосту у Нового рынка в Барнауле кладут асфальт на снег

Перед укладкой дорожного покрытия снег сдувают компрессорными установками

01 ноября 2023, 14:58, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнаульском дорожно-строительном управлении № 4, которое ремонтирует путепровод на Новом рынке, объяснили, почему рабочие укладывают дорожное покрытие на снег. Соответствующая видеозапись ранее оказалась в распоряжении amic.ru.

Как сообщил amic.ru замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин, сейчас на объекте идет укладка нижнего слоя асфальтобетона, всего же предстоит уложить четыре пласта.

"Предварительно с основания компрессорными установками сдувается снежный покров. Поэтому то, что там снег лежит, не говорит о том, что прям на него кладут. Понятно, там могут быть какие-то локальные места, где есть незначительный объем снежного покрова. Но ведь это не финишные слои", – прокомментировал он.

Попрядухин добавил, что асфальтобетонная смесь проходит лабораторные отборы, поэтому "при выявлении дефектов дорожный участок будет заменен".

Напомним, движение на мосту в районе Нового рынка должны возобновить до 30 ноября. При этом, как ранее сообщил Попрядухин, открыть мост раньше срока (а такая возможность обсуждалась) не получится.

Барнаул Дорожный ремонт Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 18

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Гость

15:17:13 01-11-2023

"Понятно, там могут быть какие-то локальные места, где есть незначительный объем снежного покрова. Но ведь это не финишные слои" - я правильно понимаю, что можно в воду кинуть асфальт, и если потом сверху положить еще пару-тройку слоев асфальта, то все будет зашибись? Технология укладки позволяет?

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Гость

15:23:40 01-11-2023

Ну раз Денис Попрядухин говорит, значит позволяет)))

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Гость

15:22:57 01-11-2023

Пачему, пачему!.. Патамучта снег идет, вот пачему

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Гость

15:26:17 01-11-2023

Это чтобы крепче был. А скорее всего будет как в Бийске- найдут виноватого в разрушении асфальта. Там большегрузы, а здесь все остальные.

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Гость

15:32:05 01-11-2023

А то на фото не видно, что асфальт кладут на снег? Или другой отмазки не придумал?

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Гость

16:36:39 01-11-2023

Гость (15:32:05 01-11-2023) А то на фото не видно, что асфальт кладут на снег? Или друго... Интересно, почему не используют мощные тепловые пушки для прогрева, сдувания воды и просушки основания дороги? Это не так сложно, но значительно должно повысить адгезию (прилипаемость) слоев.

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Гость

15:34:48 01-11-2023

Я извиняюсь, а когда сроки окончания производства работ утверждали ,не знали ,что в барнауле в ноябре отрицательные температуры и снег -это норма?

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Гость

15:49:01 01-11-2023

Гость (15:34:48 01-11-2023) Я извиняюсь, а когда сроки окончания производства работ утв... Так срок был до конца мая. Там уже снега не должно быть. Это же вы, нытики наныли, чтоб на полгода раньше все сделали. И снова все не так..

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Леня

15:41:00 01-11-2023

Благо погода идет на встречу всем на страдальным в начале ноября еще плюсовая температура, по факту уже должен быть глубокий минус, видимо и в этом случае технология бы позволяла, летом то меньше нужно было расслабляться!

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Гость

15:41:28 01-11-2023

А нижнему слою адгезия к основанию не нужна что ли? Пусть попрядухин ответит?

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Гость

16:01:21 01-11-2023

Администрации города пойти на встречю , закончить работы предшествующие укладке асфальта ,пустить трамвайные маршруты А затем с приходом положительных температу уже в 2024 году спокойно без соплей положить асфальт и Торжественно открыть автомобильное движение по Новому мосту и и конечно же торжественно разрезать ленточку .

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Гость

16:52:24 01-11-2023

Гость (16:01:21 01-11-2023) Администрации города пойти на встречю , закончить работы пре... Кому, не пойму, пойти на встречу? За пол года просрочки в 2024 году вы платить за подрядчика будете?

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Гость

16:21:56 01-11-2023

Смотрите, начиная с весны и всё лето в СМИ постоянно статьи на тему моста. Это понятно, барнаульцы знают местную власть и мостостроителей и были нам 100% уверены, что если не держать ситуацию на контроле, то в результате полуторагодовалого безделья основные работы будут исполняться в последний месяц (практически зимний в крае) в режиме аврала, с нарушением технологии. Только руководство города и края не беспокоились, как будто не видели то, что очевидно жителям города. Чем им так закрыли глаза?

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Гость

17:45:54 01-11-2023

Гость (16:21:56 01-11-2023) Смотрите, начиная с весны и всё лето в СМИ постоянно статьи ... Потеряли где-то с полгода и работы на мосту вполне могли закончить к лету. Старый мост простоял 60 лет и вот вдруг в начале строительства обнаружился "нестабильный грунт", можно подумать, что никаких разведок состояния грунта в ходе подготовки строительства не проводилось... Как так? Они же мостовое сооружение собирались строить, которое без проведение подобных невозможно в принципе. Оказалось, что в Барнауле это вполне возможно, очевидно, что никакого надзора за строительством и не было. Ну и конечно искусственное затягивание строительства, что особенно было заметно на строительстве малого путепровода, где заливали швы почти 4 месяца!!! На большом путепроводе это сумели сделать где-то за пару недель. А летом так вообще хохма была, после 18:30, когда еще работать и работать - Солнце вовсю светит, а на стройке ни-ко-го! Это что? Такие круглосуточные работы по Данилину? И это на объекте особой социальной значимости для сотен тысяч барнаульцев!!!

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гость

17:36:18 01-11-2023

А как вы хотели . Всегда у нас на асфальте чиновники себе коттеджи строят и ничего.Ничего не меняется ....

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Гость

18:46:30 01-11-2023

Сказочник! Посмотрим как летом это асфальт провалится и будут яма на яме!

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Гость

06:20:01 02-11-2023

Время покажет!

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Леня

10:08:52 02-11-2023

"Предварительно с основания компрессорными установками сдувается снежный покров", а компрессорные установки это лопаты?

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