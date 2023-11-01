Подрядчик объяснил, почему на мосту у Нового рынка в Барнауле кладут асфальт на снег
Перед укладкой дорожного покрытия снег сдувают компрессорными установками
01 ноября 2023, 14:58, ИА Амител
В Барнаульском дорожно-строительном управлении № 4, которое ремонтирует путепровод на Новом рынке, объяснили, почему рабочие укладывают дорожное покрытие на снег. Соответствующая видеозапись ранее оказалась в распоряжении amic.ru.
Как сообщил amic.ru замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин, сейчас на объекте идет укладка нижнего слоя асфальтобетона, всего же предстоит уложить четыре пласта.
"Предварительно с основания компрессорными установками сдувается снежный покров. Поэтому то, что там снег лежит, не говорит о том, что прям на него кладут. Понятно, там могут быть какие-то локальные места, где есть незначительный объем снежного покрова. Но ведь это не финишные слои", – прокомментировал он.
Попрядухин добавил, что асфальтобетонная смесь проходит лабораторные отборы, поэтому "при выявлении дефектов дорожный участок будет заменен".
Напомним, движение на мосту в районе Нового рынка должны возобновить до 30 ноября. При этом, как ранее сообщил Попрядухин, открыть мост раньше срока (а такая возможность обсуждалась) не получится.
15:17:13 01-11-2023
"Понятно, там могут быть какие-то локальные места, где есть незначительный объем снежного покрова. Но ведь это не финишные слои" - я правильно понимаю, что можно в воду кинуть асфальт, и если потом сверху положить еще пару-тройку слоев асфальта, то все будет зашибись? Технология укладки позволяет?
15:23:40 01-11-2023
Ну раз Денис Попрядухин говорит, значит позволяет)))
15:22:57 01-11-2023
Пачему, пачему!.. Патамучта снег идет, вот пачему
15:26:17 01-11-2023
Это чтобы крепче был. А скорее всего будет как в Бийске- найдут виноватого в разрушении асфальта. Там большегрузы, а здесь все остальные.
15:32:05 01-11-2023
А то на фото не видно, что асфальт кладут на снег? Или другой отмазки не придумал?
16:36:39 01-11-2023
Гость (15:32:05 01-11-2023) А то на фото не видно, что асфальт кладут на снег? Или друго... Интересно, почему не используют мощные тепловые пушки для прогрева, сдувания воды и просушки основания дороги? Это не так сложно, но значительно должно повысить адгезию (прилипаемость) слоев.
15:34:48 01-11-2023
Я извиняюсь, а когда сроки окончания производства работ утверждали ,не знали ,что в барнауле в ноябре отрицательные температуры и снег -это норма?
15:49:01 01-11-2023
Гость (15:34:48 01-11-2023) Я извиняюсь, а когда сроки окончания производства работ утв... Так срок был до конца мая. Там уже снега не должно быть. Это же вы, нытики наныли, чтоб на полгода раньше все сделали. И снова все не так..
15:41:00 01-11-2023
Благо погода идет на встречу всем на страдальным в начале ноября еще плюсовая температура, по факту уже должен быть глубокий минус, видимо и в этом случае технология бы позволяла, летом то меньше нужно было расслабляться!
15:41:28 01-11-2023
А нижнему слою адгезия к основанию не нужна что ли? Пусть попрядухин ответит?
16:01:21 01-11-2023
Администрации города пойти на встречю , закончить работы предшествующие укладке асфальта ,пустить трамвайные маршруты А затем с приходом положительных температу уже в 2024 году спокойно без соплей положить асфальт и Торжественно открыть автомобильное движение по Новому мосту и и конечно же торжественно разрезать ленточку .
16:52:24 01-11-2023
Гость (16:01:21 01-11-2023) Администрации города пойти на встречю , закончить работы пре... Кому, не пойму, пойти на встречу? За пол года просрочки в 2024 году вы платить за подрядчика будете?
16:21:56 01-11-2023
Смотрите, начиная с весны и всё лето в СМИ постоянно статьи на тему моста. Это понятно, барнаульцы знают местную власть и мостостроителей и были нам 100% уверены, что если не держать ситуацию на контроле, то в результате полуторагодовалого безделья основные работы будут исполняться в последний месяц (практически зимний в крае) в режиме аврала, с нарушением технологии. Только руководство города и края не беспокоились, как будто не видели то, что очевидно жителям города. Чем им так закрыли глаза?
17:45:54 01-11-2023
Гость (16:21:56 01-11-2023) Смотрите, начиная с весны и всё лето в СМИ постоянно статьи ... Потеряли где-то с полгода и работы на мосту вполне могли закончить к лету. Старый мост простоял 60 лет и вот вдруг в начале строительства обнаружился "нестабильный грунт", можно подумать, что никаких разведок состояния грунта в ходе подготовки строительства не проводилось... Как так? Они же мостовое сооружение собирались строить, которое без проведение подобных невозможно в принципе. Оказалось, что в Барнауле это вполне возможно, очевидно, что никакого надзора за строительством и не было. Ну и конечно искусственное затягивание строительства, что особенно было заметно на строительстве малого путепровода, где заливали швы почти 4 месяца!!! На большом путепроводе это сумели сделать где-то за пару недель. А летом так вообще хохма была, после 18:30, когда еще работать и работать - Солнце вовсю светит, а на стройке ни-ко-го! Это что? Такие круглосуточные работы по Данилину? И это на объекте особой социальной значимости для сотен тысяч барнаульцев!!!
17:36:18 01-11-2023
А как вы хотели . Всегда у нас на асфальте чиновники себе коттеджи строят и ничего.Ничего не меняется ....
18:46:30 01-11-2023
Сказочник! Посмотрим как летом это асфальт провалится и будут яма на яме!
06:20:01 02-11-2023
Время покажет!
10:08:52 02-11-2023
"Предварительно с основания компрессорными установками сдувается снежный покров", а компрессорные установки это лопаты?