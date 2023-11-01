Перед укладкой дорожного покрытия снег сдувают компрессорными установками

01 ноября 2023, 14:58, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнаульском дорожно-строительном управлении № 4, которое ремонтирует путепровод на Новом рынке, объяснили, почему рабочие укладывают дорожное покрытие на снег. Соответствующая видеозапись ранее оказалась в распоряжении amic.ru.

Как сообщил amic.ru замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин, сейчас на объекте идет укладка нижнего слоя асфальтобетона, всего же предстоит уложить четыре пласта.

"Предварительно с основания компрессорными установками сдувается снежный покров. Поэтому то, что там снег лежит, не говорит о том, что прям на него кладут. Понятно, там могут быть какие-то локальные места, где есть незначительный объем снежного покрова. Но ведь это не финишные слои", – прокомментировал он.

Попрядухин добавил, что асфальтобетонная смесь проходит лабораторные отборы, поэтому "при выявлении дефектов дорожный участок будет заменен".

Напомним, движение на мосту в районе Нового рынка должны возобновить до 30 ноября. При этом, как ранее сообщил Попрядухин, открыть мост раньше срока (а такая возможность обсуждалась) не получится.