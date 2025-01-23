"До полной чернухи". Кто такая Асия Несоевая и как она обманула либеральные СМИ?
Большинство либеральных СМИ уже удалили тексты Несоевой
23 января 2025, 13:50, ИА Амител
22 января в русскоязычном журналистском сообществе разгорелся скандал. Оказалось, что журналистка под псевдонимом Асия Несоевая использовала фейковую информацию в своих текстах, посвященных в основном СВО и мобилизации. Эти материалы публиковались в либеральных СМИ, часть из которых признаны иноагентами и нежелательными организациями, их сайты заблокированы в РФ. Некоторые из этих изданий удалили тексты Несоевой. Amic.ru рассказывает, что известно о произошедшем.
Что делала Несоевая?
22 января 2025 года в русскоязычном журналистском сообществе случился скандал, связанный с журналисткой под псевдонимом Асия Несоевая. Накануне журналист-иноагент Олег Кашин сообщил на своем стриме, что либеральные издания массово удаляют публикации Несоевой, сопровождая их дисклеймерами о том, что информация в тексте может быть недостоверной. Кто-то из них запустил дополнительную проверку, кто-то прямо заявил о фальсификации.
Материалы Несоевой были связаны с боевыми действиями на Украине – например, она опубликовала подборку сообщений солдат перед гибелью. Строились тексты в основном на словах источников. Три раза журналистку за ее тексты номинировали на премию "Редколлегия", пишет телеграм-канал "Контекст".
Издание "Осторожно, новости", для которого Несоевая также написала один текст, сообщает, что сомнения в честности автора у либеральных журналистов появились, когда одно из СМИ попросило подтвердить детали некой истории о российском военном. Журналистка отправила скриншоты переписок, в которых обнаружили признаки фейка. Затем возникли вопросы к другим деталям материала, и сотрудники разных изданий начали обсуждать ситуацию друг с другом.
Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова (объявлена в международный розыск), которая работает в СМИ Ильи Варламова (признан иноагентом), в своем блоге в X (заблокирован в РФ) сказала, что Несоевая проходила у них собеседование. Однако оказалось, что у журналистки нет "протоколов безопасности", за два года у нее вышло 33 больших материала с информацией от источников, она материлась на собеседовании, а главное – не могла предоставить подтверждение изложенным в публикации сведениям, отметила Брюханова.
"Тексты Асии идеально ложатся в картину мира оппозиции: мрак, кошмар, беспредел государства везде, страдания, нищета, криминал, все плохо и будет хуже. <...> Читая уважаемые медиа, я рассчитывала, что они для меня проверили материал и удостоверились в нем. Но, похоже, что нет. За три года вышло больше 30 материалов Асии в различных СМИ", – написала она.
Как ответила на обвинения Несоевая?
Новостным изданиям Несоевая рассказала о произошедшем разное. Так, "Фонтанке" она пояснила, что самостоятельно выходила на оппозиционные издания, материалы "сами ее находили". Она писала тексты со слов героев, которых якобы знала лично, так как живет вместе с ними в одном районе.
По словам Несоевой, с этими людьми она "очень хорошо общалась" и они могли ее "связать с кем-то" другим. В оппозиционных редакциях же фактчекинг у нее не спрашивали. Кроме того, в разговоре с "Фонтанкой" Несоевая поделилась радостью в связи с тем, что ее "наконец-то принимают в Z-сообществе".
Телеграм-каналу Baza Несоевая сказала, что в своих материалах "не придумывала цитаты, события и персон", а только меняла информацию о героях. Она также добавила, что "не снимает с себя ответственности и никого не обвиняет", и заявила о намерении завершить карьеру журналиста. Также в разговоре с "Базой" Несоевая отметила, что не желает получать политическое убежище и хочет жить у себя дома.
Каналу "Осторожно, новости" девушка также сказала, что в ее текстах "не придуманы цитаты, события и персоны".
Однако другим СМИ она говорит уже совсем другое. Так, изданию RTVI Несоевая уже призналась, что специально выбрала СМИ, в которых "негативно отражена жизнь в России". Она заявила, что информация в статьях выдумана, и поделилась, что опасается уголовного преследования за дискредитацию армии РФ. Также каналу Readovka девушка пояснила, что ее псевдоним является троллингом и своими действиями она "нагнула" либеральные СМИ в России.
Телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ" Несоевая рассказала о том, как делала свои тексты:
"Материалы готовились просто. Для примера. Заходите на сайты, в соцсети республики – там много историй. Например, видите сообщение, что в больнице не хватает медикаментов. И придумываете, докручиваете до полной чернухи… Редакторы говорили, что мы тебя номинировали на премию "Редколлегия", но тебе не дадут – там все "схвачено", – прокомментировала она.
По ее словам, вся история с текстами для либеральных СМИ изначально была пранком, который Несоевая придумала с компанией друзей. Однако затем пранк вышел из-под контроля. Также она отметила, что пробовала писать для СМИ Татарстана, а затем обратилась в либеральные издания. Она находила на сайтах или в соцсетях истории, которые не подходили для оппозиционных изданий. Тогда девушка вставляла в эти истории выдуманные факты, детали и комментарии.
Кто вообще такая Несоевая?
По информации ВЧК-ОГПУ, настоящее имя Несоевой – Джамиля Садриева, она живет в Республике Татарстан. Родилась девушка в январе 2004 года, ей всего 21 год. Садриева окончила девять классов и отучилась в колледже на преподавателя физкультуры. Также известно, что она занималась фигурным катанием и поступила на заочное отделение в вуз на филологический факультет. "Осторожно, новости" писали, что девушка в 2024 году проходила обучение в школе независимой журналистики "Искра".
Где теперь будет работать девушка?
Изданию 360.ru Несоевая заявила, что больше не будет работать с прежними либеральными изданиями. Она отметила, что ей уже поступили предложения из других сфер, которые она рассматривает. Девушка подчеркнула, что готова реализоваться и "начать новую карьеру".
Кроме того, журналистка пояснила, что для нее главное – безопасность, что зависит не от нее. Телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ" она сказала, что "хотела бы работать в отделе информационного обеспечения Минобороны". ВЧК-ОГПУ также написал, что недавно девушку приняли на госслужбу в Центр занятости Федеральной службы по труду и занятости Казани на должность инспектора. Но через месяц ее обещали перевести в пресс-службу организации.
13:52:15 23-01-2025
што за шняга... ничего не понятно
14:13:33 23-01-2025
Гость (13:52:15 23-01-2025) што за шняга... ничего не понятно... вот не знал и знать не хочется, зачем публиковать и перепостить, чтобы все узнали?
14:07:33 23-01-2025
что такое "либеральные СМИ"?
14:20:26 23-01-2025
гость (14:07:33 23-01-2025) что такое "либеральные СМИ"?... гугл выдает про либеральность : это вольнодумство, свободный образ мыслей
15:41:04 23-01-2025
Гость (14:20:26 23-01-2025) гугл выдает про либеральность : это вольнодумство, свободны... ну т.е. не пишущие то, что спустят сверху?
14:38:31 24-01-2025
Гость (15:41:04 23-01-2025) ну т.е. не пишущие то, что спустят сверху? ... Нет, пишущие то, что спустят из Госдепа и свои выдумки, которые нравятся Госдепую
14:41:36 24-01-2025
Гость (15:41:04 23-01-2025) ну т.е. не пишущие то, что спустят сверху? ... Нет, пишущие джинсу .
19:06:21 25-01-2025
Гость (15:41:04 23-01-2025) ну т.е. не пишущие то, что спустят сверху? ... Пишущие исключительно то, что работает в минус.
Если где-то прорвало трубу канализации - то это вот Путин страну довёл.
Если наши дети победили в мировой олимпиаде по информатике - то это будущие работники силиконовой долины, потому что в России жизни нет.
Алкаш, валяющийся у мусорки - сфотан со всех сторон и расписан под увеличительным стеклом.
Новый завод открывается, выпускающий уникальную продукцию - молчок, нет такой новости, не интересно вообще.
14:27:31 23-01-2025
гость (14:07:33 23-01-2025) что такое "либеральные СМИ"?... ГигаЧад: Либеральные СМИ – это такие медиа, которые поддерживают идеи свободы слова, прав человека и демократии. Они часто критикуют власть и говорят о том, что люди должны иметь больше прав и возможностей. Ну и, конечно, они любят обсуждать разные темы без цензуры!
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осознаете насколько вы тоталитарны?
14:36:19 23-01-2025
Вот и всё, что нужно знать об изданиях типа Медузы.
09:37:21 12-02-2025
Гость (14:36:19 23-01-2025) Вот и всё, что нужно знать об изданиях типа Медузы.... Действительно, всё что нужно знать: проблему решили, статьи удалили, предупреждение написали, извинились.
16:04:43 23-01-2025
Походу она их на бабки развела. Только как-то не верится, что прозападные СМИ взволновало, что удовлетворяющая их информация недостоверна. Что-то тут другое, походу она откровенно их подставляла, выдумывая совсем уж явную чушь, которая сильно бросалась в глаза и над ними уже ржали
18:09:34 23-01-2025
Хорошо, что в не либеральных СМИ, только правдивая и проверенная информация. Объективно отражающая происходящие в стране и на СВО
00:56:21 24-01-2025
На кой вставлено три картинки? Для трафика или чтобы в глазах рябило?
07:26:06 24-01-2025
ДМВ (00:56:21 24-01-2025) На кой вставлено три картинки? Для трафика или чтобы в глаза... Обожаю картинки, сгенерированные нейросетью. Там всегда с пальцами так напутано...
07:49:43 24-01-2025
ДМВ (00:56:21 24-01-2025) На кой вставлено три картинки? Для трафика или чтобы в глаза... 1 картинка. У девицы артрит и обе руки левые. ну или левая с правой перепутаны)))
3 картинка. На правой руке 3,5 пальца )))
Про пальцы на второй я вообще молчу.
07:52:21 24-01-2025
Гость (07:49:43 24-01-2025) 1 картинка. У девицы артрит и обе руки левые. ну или левая с... На 3-й картинке левая рука вообще из стола растет)))
08:14:08 24-01-2025
Гость (07:52:21 24-01-2025) На 3-й картинке левая рука вообще из стола растет)))... Точно