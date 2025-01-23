Большинство либеральных СМИ уже удалили тексты Несоевой

23 января 2025, 13:50, ИА Амител

Асия Несоевая/ Кадр из видео СМИ-иноагента и нежелательной организации Thе Insider (заблокирован в РФ)

22 января в русскоязычном журналистском сообществе разгорелся скандал. Оказалось, что журналистка под псевдонимом Асия Несоевая использовала фейковую информацию в своих текстах, посвященных в основном СВО и мобилизации. Эти материалы публиковались в либеральных СМИ, часть из которых признаны иноагентами и нежелательными организациями, их сайты заблокированы в РФ. Некоторые из этих изданий удалили тексты Несоевой. Amic.ru рассказывает, что известно о произошедшем.

Что делала Несоевая?

22 января 2025 года в русскоязычном журналистском сообществе случился скандал, связанный с журналисткой под псевдонимом Асия Несоевая. Накануне журналист-иноагент Олег Кашин сообщил на своем стриме, что либеральные издания массово удаляют публикации Несоевой, сопровождая их дисклеймерами о том, что информация в тексте может быть недостоверной. Кто-то из них запустил дополнительную проверку, кто-то прямо заявил о фальсификации.

Материалы Несоевой были связаны с боевыми действиями на Украине – например, она опубликовала подборку сообщений солдат перед гибелью. Строились тексты в основном на словах источников. Три раза журналистку за ее тексты номинировали на премию "Редколлегия", пишет телеграм-канал "Контекст".

Издание "Осторожно, новости", для которого Несоевая также написала один текст, сообщает, что сомнения в честности автора у либеральных журналистов появились, когда одно из СМИ попросило подтвердить детали некой истории о российском военном. Журналистка отправила скриншоты переписок, в которых обнаружили признаки фейка. Затем возникли вопросы к другим деталям материала, и сотрудники разных изданий начали обсуждать ситуацию друг с другом.

Девушка за работой / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова (объявлена в международный розыск), которая работает в СМИ Ильи Варламова (признан иноагентом), в своем блоге в X (заблокирован в РФ) сказала, что Несоевая проходила у них собеседование. Однако оказалось, что у журналистки нет "протоколов безопасности", за два года у нее вышло 33 больших материала с информацией от источников, она материлась на собеседовании, а главное – не могла предоставить подтверждение изложенным в публикации сведениям, отметила Брюханова.

"Тексты Асии идеально ложатся в картину мира оппозиции: мрак, кошмар, беспредел государства везде, страдания, нищета, криминал, все плохо и будет хуже. <...> Читая уважаемые медиа, я рассчитывала, что они для меня проверили материал и удостоверились в нем. Но, похоже, что нет. За три года вышло больше 30 материалов Асии в различных СМИ", – написала она.

Как ответила на обвинения Несоевая?

Новостным изданиям Несоевая рассказала о произошедшем разное. Так, "Фонтанке" она пояснила, что самостоятельно выходила на оппозиционные издания, материалы "сами ее находили". Она писала тексты со слов героев, которых якобы знала лично, так как живет вместе с ними в одном районе.

По словам Несоевой, с этими людьми она "очень хорошо общалась" и они могли ее "связать с кем-то" другим. В оппозиционных редакциях же фактчекинг у нее не спрашивали. Кроме того, в разговоре с "Фонтанкой" Несоевая поделилась радостью в связи с тем, что ее "наконец-то принимают в Z-сообществе".

Телеграм-каналу Baza Несоевая сказала, что в своих материалах "не придумывала цитаты, события и персон", а только меняла информацию о героях. Она также добавила, что "не снимает с себя ответственности и никого не обвиняет", и заявила о намерении завершить карьеру журналиста. Также в разговоре с "Базой" Несоевая отметила, что не желает получать политическое убежище и хочет жить у себя дома.

Каналу "Осторожно, новости" девушка также сказала, что в ее текстах "не придуманы цитаты, события и персоны".

Девушка за работой / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Однако другим СМИ она говорит уже совсем другое. Так, изданию RTVI Несоевая уже призналась, что специально выбрала СМИ, в которых "негативно отражена жизнь в России". Она заявила, что информация в статьях выдумана, и поделилась, что опасается уголовного преследования за дискредитацию армии РФ. Также каналу Readovka девушка пояснила, что ее псевдоним является троллингом и своими действиями она "нагнула" либеральные СМИ в России.

Телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ" Несоевая рассказала о том, как делала свои тексты:

"Материалы готовились просто. Для примера. Заходите на сайты, в соцсети республики – там много историй. Например, видите сообщение, что в больнице не хватает медикаментов. И придумываете, докручиваете до полной чернухи… Редакторы говорили, что мы тебя номинировали на премию "Редколлегия", но тебе не дадут – там все "схвачено", – прокомментировала она.

По ее словам, вся история с текстами для либеральных СМИ изначально была пранком, который Несоевая придумала с компанией друзей. Однако затем пранк вышел из-под контроля. Также она отметила, что пробовала писать для СМИ Татарстана, а затем обратилась в либеральные издания. Она находила на сайтах или в соцсетях истории, которые не подходили для оппозиционных изданий. Тогда девушка вставляла в эти истории выдуманные факты, детали и комментарии.

Девушка за работой/ Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Кто вообще такая Несоевая?

По информации ВЧК-ОГПУ, настоящее имя Несоевой – Джамиля Садриева, она живет в Республике Татарстан. Родилась девушка в январе 2004 года, ей всего 21 год. Садриева окончила девять классов и отучилась в колледже на преподавателя физкультуры. Также известно, что она занималась фигурным катанием и поступила на заочное отделение в вуз на филологический факультет. "Осторожно, новости" писали, что девушка в 2024 году проходила обучение в школе независимой журналистики "Искра".

Где теперь будет работать девушка?

Изданию 360.ru Несоевая заявила, что больше не будет работать с прежними либеральными изданиями. Она отметила, что ей уже поступили предложения из других сфер, которые она рассматривает. Девушка подчеркнула, что готова реализоваться и "начать новую карьеру".

Кроме того, журналистка пояснила, что для нее главное – безопасность, что зависит не от нее. Телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ" она сказала, что "хотела бы работать в отделе информационного обеспечения Минобороны". ВЧК-ОГПУ также написал, что недавно девушку приняли на госслужбу в Центр занятости Федеральной службы по труду и занятости Казани на должность инспектора. Но через месяц ее обещали перевести в пресс-службу организации.