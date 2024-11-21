Журналисты, эксперты и организации по проверке фактов будут приниматься в ассоциацию после подписания кодекса и обучения

21 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Фейк / Фото: unsplash.com / Markus Spiske

В России появится международная ассоциация по фактчекингу. Как сообщает "Лента.ру", в ходе форума "Диалог о фейках 2.0" ТАСС и АНО "Диалог Регионы" подписали меморандум о создании подобной организации.

Как рассказали в АНО "Диалог Регионы", с 2020 года в России выявили 30 млн копий фейковых сообщений. К концу этого года число копий недостоверной информации может составить около 8 млн. По словам главы организации Владимира Табака, сейчас в мире работают лишь две фактчекинговые организации, причем свыше 120 стран ими все еще не охвачены.

"Международная ассоциация по фактчекингу будет называться GFCN – Global Factсhecking Network. Что мы предлагаем? Если говорить про цели, то первое – объединение международного фактчекерского сообщества вокруг тех, кто разделяет наши взгляды и ценности. Второе – определение единых стандартов фактчекинга и системное обучение", – сказал он.

Табак подчеркнул, что организация готова брать на себя образовательную функцию – как офлайн, так и онлайн, на базе "Мастерской новых медиа" и платформы "Диалог ПРО". Третьим шагом станет внедрение эффективных инструментов для борьбы с фейками.

Журналисты, эксперты и организации по проверке фактов будут приниматься в ассоциацию после подписания кодекса ответственного фактчекинга, обучения и проверки соответствия.