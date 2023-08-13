До земли не добрался. В Алтайском крае сняли "полусмерч"

Потоки ветра сформировали небольшое торнадо из облака

13 августа 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: "Подслушано Барнаул"

В Завьялово Алтайского края запечатлели "полусмерч". Кадры необычного природного явления опубликовало сообщество "Подслушано Барнаул".

Смерч сформировался из большого облака, однако вихрь, по всей видимости, не дошел до поверхности земли. О разрушениях не сообщается.

Напомним, что в последний раз смерч на Алтае замечали в июне. Тогда по региону прошлись град, дождь и торнадо.