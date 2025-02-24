Добро пожаловать на "Камчатку". В Барнауле построят район, где дома будут похожи на горы

Амбициозный проект компании "Союз" представили на градсовете. Квартал построят рядом с ТРЦ "Арена"

24 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Проект нового квартала "Камчатка" в Барнауле / Фото: проект

Большой новый район построят в ближайшее время на въезде в Барнаул между улицей Власихинской, Северным Власихинским проездом и Павловским трактом напротив ТРЦ "Арена". Предварительно кварталу 2012 решили дать название "Камчатка" – в честь одного из самых далеких и красивых регионов России. За концепцию квартала отвечал Алексей Квасов. "Фишка" нового района в том, что все здания связаны с Камчаткой, а дома будут иметь форму кораблей или горных массивов. Проект представили 20 февраля на заседании градсовета, и некоторым экспертам он так понравился, что они готовы были даже аплодировать автору.

Каким будет новый квартал?

Представлял проект лично архитектор Алексей Квасов, который уже создавал для "Союза" ЖК "Лапландия" и ЖК "Шотландия". По его словам, данный участок – один из последних для освоения в Индустриальном районе города. Дальше уже – границы зоны аэропорта. Кроме того, важность территории – что она прекрасно видна для всех автомобилистов, кто въезжает в краевую столицу. Рядом находится ЖК "Озон", кварталы "Норд" и "Времена года", а также ТЦ "Метро", напротив находятся ТРЦ "Арена" и "Лемана Про". С западной стороны территория застройки граничит с пустырем, а с юго-запада – с промышленным районом Барнаула.

Алексей Квасов напомнил, что проект застройки участка разрабатывала компания "АрхиГрупп". Однако он полностью его пересмотрел и сделал лучше. Дома стояли по диагонали к магистральной улице Власихинской, не были сформированы безопасные дворы с детскими площадками. Территорию же участка пересекали второстепенные проезды, а все здания были одинаковыми – 16-этажными.

В обновленном проекте все объекты уникальные и чем-то напоминают природу Камчатки. Всего застройщик планирует возвести на участке четыре жилые группы и два отдельно стоящих дома. Их общая площадь будет около 150 тысяч квадратных метров. Всего дома рассчитаны на три тысячи квартир, в которых будут проживать около шести тысяч человек. Помимо ЖК, планируется возвести школу. Ее проект уже прошел экспертизу и в ближайшие годы власти Барнаула намерены приступить к работам. Также подразумевается строительство детского сада, разворотного кольца, большого стадиона с беговыми дорожками.

В границах квартала разместят 2300 парковочных мест, из них 851 – на участке застройки. Озеленения в границах участка застройки составляют 6 кв. м на человека, в квартале – 12 кв. м на человека. Подразумевается вечерняя подсветка. Дома будут преимущественно светлых тонов. В отделке фасадов домов использованы клинкерная плитка, кирпичная кладка, различные виды композитных материалов пестро-коричневого и бежевых цветов, фасадные панели от белого до матового-бежевого, контрастные черно-белые мотивы на морскую тематику.

Что касается озеленения, то на участке высадят деревья, которые растут на Камчатке. Предполагается размещение большого количества камней. Алексей Квасов пообещал, что благоустройство будет не хуже, чем в ЖК "Шотландия" или ЖК "Лапландия".

Что сказали о проекте эксперты?

К архитектуре у членов градсовета не было вопросов. Многие эксперты не скрывают, что дома улучшат Барнаул. Интересовались эксперты градостроительными вопросами, но Алексей Квасов подчеркнул, что проект застройки территории уже прошел государственную экспертизу.

Депутат Барнаульской думы Сергей Струченко предложил поменять название квартала. Якобы "Камчатка" не очень благозвучное.

"Добро пожаловать на Камчатку. Можно же что поинтереснее придумать", – отметил депутат.

Впрочем, Алексей Квасов, наоборот, похвалил название. В народе укоренилось понятие "эй, вы там, на Камчатке", что означает находиться на периферии.

"Администрация долгие годы готовила эту территорию под строительство, разрабатывала документацию. На мой взгляд, автор продемонстрировал удачное градостроительное решение. С одной стороны, он учел существующую планировочную структуру, разобрался с зонированием, а с другой стороны, сформировал новый градостроительный ансамбль. Мы редко видим такие проекты, и автор выполнил свою работу блестяще. Проработка глубока и концептуальна, и с точки зрения градостроения, и с точки зрения эстетики фасадов", – поддержал проект архитектор Сергей Боженко.

Другой известный барнаульский архитектор, Александр Деринг, также остался доволен увиденным. Особенно цветовым решением.

"У наших соседей, в Новосибирске, комплексно разработано цветовое решение городской среды. Такой пример, когда большие плоскости и участки оформлены подобным образом, нужно поддерживать и продолжать работать в этом направлении", – заявил Александр Деринг.

В итоге проект одобрили единогласно.