Добро пожаловать на "Камчатку". В Барнауле построят район, где дома будут похожи на горы
Амбициозный проект компании "Союз" представили на градсовете. Квартал построят рядом с ТРЦ "Арена"
24 февраля 2025, 12:00, ИА Амител
Большой новый район построят в ближайшее время на въезде в Барнаул между улицей Власихинской, Северным Власихинским проездом и Павловским трактом напротив ТРЦ "Арена". Предварительно кварталу 2012 решили дать название "Камчатка" – в честь одного из самых далеких и красивых регионов России. За концепцию квартала отвечал Алексей Квасов. "Фишка" нового района в том, что все здания связаны с Камчаткой, а дома будут иметь форму кораблей или горных массивов. Проект представили 20 февраля на заседании градсовета, и некоторым экспертам он так понравился, что они готовы были даже аплодировать автору.
Каким будет новый квартал?
Представлял проект лично архитектор Алексей Квасов, который уже создавал для "Союза" ЖК "Лапландия" и ЖК "Шотландия". По его словам, данный участок – один из последних для освоения в Индустриальном районе города. Дальше уже – границы зоны аэропорта. Кроме того, важность территории – что она прекрасно видна для всех автомобилистов, кто въезжает в краевую столицу. Рядом находится ЖК "Озон", кварталы "Норд" и "Времена года", а также ТЦ "Метро", напротив находятся ТРЦ "Арена" и "Лемана Про". С западной стороны территория застройки граничит с пустырем, а с юго-запада – с промышленным районом Барнаула.
Алексей Квасов напомнил, что проект застройки участка разрабатывала компания "АрхиГрупп". Однако он полностью его пересмотрел и сделал лучше. Дома стояли по диагонали к магистральной улице Власихинской, не были сформированы безопасные дворы с детскими площадками. Территорию же участка пересекали второстепенные проезды, а все здания были одинаковыми – 16-этажными.
В обновленном проекте все объекты уникальные и чем-то напоминают природу Камчатки. Всего застройщик планирует возвести на участке четыре жилые группы и два отдельно стоящих дома. Их общая площадь будет около 150 тысяч квадратных метров. Всего дома рассчитаны на три тысячи квартир, в которых будут проживать около шести тысяч человек. Помимо ЖК, планируется возвести школу. Ее проект уже прошел экспертизу и в ближайшие годы власти Барнаула намерены приступить к работам. Также подразумевается строительство детского сада, разворотного кольца, большого стадиона с беговыми дорожками.
В границах квартала разместят 2300 парковочных мест, из них 851 – на участке застройки. Озеленения в границах участка застройки составляют 6 кв. м на человека, в квартале – 12 кв. м на человека. Подразумевается вечерняя подсветка. Дома будут преимущественно светлых тонов. В отделке фасадов домов использованы клинкерная плитка, кирпичная кладка, различные виды композитных материалов пестро-коричневого и бежевых цветов, фасадные панели от белого до матового-бежевого, контрастные черно-белые мотивы на морскую тематику.
Что касается озеленения, то на участке высадят деревья, которые растут на Камчатке. Предполагается размещение большого количества камней. Алексей Квасов пообещал, что благоустройство будет не хуже, чем в ЖК "Шотландия" или ЖК "Лапландия".
Что сказали о проекте эксперты?
К архитектуре у членов градсовета не было вопросов. Многие эксперты не скрывают, что дома улучшат Барнаул. Интересовались эксперты градостроительными вопросами, но Алексей Квасов подчеркнул, что проект застройки территории уже прошел государственную экспертизу.
Депутат Барнаульской думы Сергей Струченко предложил поменять название квартала. Якобы "Камчатка" не очень благозвучное.
"Добро пожаловать на Камчатку. Можно же что поинтереснее придумать", – отметил депутат.
Впрочем, Алексей Квасов, наоборот, похвалил название. В народе укоренилось понятие "эй, вы там, на Камчатке", что означает находиться на периферии.
"Администрация долгие годы готовила эту территорию под строительство, разрабатывала документацию. На мой взгляд, автор продемонстрировал удачное градостроительное решение. С одной стороны, он учел существующую планировочную структуру, разобрался с зонированием, а с другой стороны, сформировал новый градостроительный ансамбль. Мы редко видим такие проекты, и автор выполнил свою работу блестяще. Проработка глубока и концептуальна, и с точки зрения градостроения, и с точки зрения эстетики фасадов", – поддержал проект архитектор Сергей Боженко.
Другой известный барнаульский архитектор, Александр Деринг, также остался доволен увиденным. Особенно цветовым решением.
"У наших соседей, в Новосибирске, комплексно разработано цветовое решение городской среды. Такой пример, когда большие плоскости и участки оформлены подобным образом, нужно поддерживать и продолжать работать в этом направлении", – заявил Александр Деринг.
В итоге проект одобрили единогласно.
12:07:12 24-02-2025
похожи на горы- так и запишем, чтобы не перепутать.
пс. вот же фантазька у некоторых))
12:09:01 24-02-2025
горы... покажите эксперту фото гор хоть раз
12:18:01 24-02-2025
... а на "Камчатке" гейзеры будут ?
Запах моря и рыбы ?!
11:54:32 25-02-2025
Шинник (12:18:01 24-02-2025) ... а на "Камчатке" гейзеры будут ?Запах моря и рыбы ?!... Запах будет, но не рыбы, там же ТЭЦ и промзона рядом! 🤦🤣
12:34:18 24-02-2025
что за название? у нас нет своих, которые бы ассоциировались с Алтайским краем.
09:34:19 25-02-2025
Игорь (12:34:18 24-02-2025) что за название? у нас нет своих, которые бы ассоциировались... Михутка?
13:01:58 24-02-2025
Реально, сначала смотрел на фото, думаю ну горы и горы, а дома то где. А потом присмотрелся, батюшки, надо ж так исподобиться
13:02:57 24-02-2025
Все! По Павловскому тракту, Взлетной и Попова не проедешь.
13:17:32 24-02-2025
Там же норд не дооблагорожен, на Павловском 307к1 до сих пор парковку город не сделал т.к земля его, там кусты переломанные стоят , по весне болотце создаётся, а это на минуточку красная линия Павловского тракта , как раз напротив ТЦ арена , как в статье. В администрацию Томенко писал , все безрезультатно.
16:22:39 24-02-2025
Гость (13:17:32 24-02-2025) Там же норд не дооблагорожен, на Павловском 307к1 до сих пор... "по весне болотце создаётся"
проблема решена: теперь это будет горное озеро, а не болотце
13:51:57 24-02-2025
На выселках пусть строят, что хотят.
18:06:06 24-02-2025
"Будете у нас на Колыме..."
18:11:01 24-02-2025
Должны извергаться вулканы, бить гейзеры и земля под ногами ходуном ходить. Иначе какая на фиг Камчатка? И ещё прямой выход в Тихий океан, в Омерику)))
18:15:13 24-02-2025
После Лапландии и Шотландии д.б. Гренландия!
18:29:49 24-02-2025
Если рядом Аэропорт, так и надо называть, чтобы приезжие не путались
08:56:12 25-02-2025
а чо не в форме пирамид и квартал назвать пустынный
09:14:17 25-02-2025
Патриотизм так прет. Лапландаия. Скандинавия. Шервуд. Шотландия. Ну наконец то в Россию архитекторы вернулись. Глядишь и Алтай воодушевлять станет.
19:07:53 25-02-2025
Гость (09:14:17 25-02-2025) Патриотизм так прет. Лапландаия. Скандинавия. Шервуд. Шотл... При в"езде в г. Петропавловск-камчатский стоит стелла с с корабляии "св. Павел" И "св.П ëтр".
Можно поставить такие же, только в уменьшенном размере. Будет очень красиво!
19:52:58 25-02-2025
Уже пара правый берег застраивать соединять Барнаул с Фирсово,с Санниково,ну и с Алтайкой ...делать дорожную развязку мосты итд....ну уже когда..?