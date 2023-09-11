"Догнал со спины и начал душить". Неизвестный мужчина напал на женщину в Барнауле

Инцидент случился на улице Юрина

11 сентября 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неизвестный мужчина напал на женщину в столице Алтайского края, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Все случилось 10 сентября в 22:25 на улице Юрина возле остановки Василия Шукшина у киоска "Алейский мясокомбинат".

"Мужчина, на вид около 50 лет, худощавого телосложения, среднего роста. Догнал со спины и начал душить, повалил на землю, но из-за оказания сопротивления удалось вырваться и убежать", – рассказали в канале.

Также подчеркнули, что злоумышленник "был явно неадекватен, в состоянии алкогольного опьянения", и призвали к осторожности.