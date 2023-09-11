"Догнал со спины и начал душить". Неизвестный мужчина напал на женщину в Барнауле
Инцидент случился на улице Юрина
11 сентября 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Неизвестный мужчина напал на женщину в столице Алтайского края, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
Все случилось 10 сентября в 22:25 на улице Юрина возле остановки Василия Шукшина у киоска "Алейский мясокомбинат".
"Мужчина, на вид около 50 лет, худощавого телосложения, среднего роста. Догнал со спины и начал душить, повалил на землю, но из-за оказания сопротивления удалось вырваться и убежать", – рассказали в канале.
Также подчеркнули, что злоумышленник "был явно неадекватен, в состоянии алкогольного опьянения", и призвали к осторожности.
08:56:41 11-09-2023
Ну вот где ночное патрулирование, не выйдешь вечером в магазин, кругом алкаши и наркоманы, где наша полиция? отсиживается?
11:21:09 11-09-2023
маша (08:56:41 11-09-2023) Ну вот где ночное патрулирование, не выйдешь вечером в магаз... Устройтесь в полицию и покажите им как надо работать..покажите как объять не объятное, когда несколько экипажей на район и сотни вызовов.. К правительству девушка обращайтесь.. оптимизация во всей красе..
15:07:09 11-09-2023
Гость (11:21:09 11-09-2023) Устройтесь в полицию и покажите им как надо работать..покажи... Так пусть полицейские начальники и пишут рапорта о такой ситуации, а не мозги сотрудникам выносят на планерках. Ага, значит как людей прессовать по надуманным статьям, их хватает, а как улицы патрулировать их не хватает. Сотрудников различных правоохранительных органов развелось больше чем в СССР, а преступность все равно выше. Может пора полицию обратно в милицию переименовать, у милиции вроде получше получалось порядок охранять.
09:25:09 11-09-2023
Стражи порядка, АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
10:00:24 11-09-2023
пока казнить не начнут за 97% статей по ук, перемен не будет к лучшему. Швали переизбыток.