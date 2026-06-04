Дом для ярких идей. В Смоленском районе открыли современный молодежный центр

Для сельской молодежи оборудовали комнату досуга, кинозал и медиацентр

04 июня 2026, 07:15, ИА Амител

Фото: Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

В селе Смоленском Алтайского края торжественно открыли молодежный центр "Юность". Помещения капитально отремонтировали и оснастили самым современным оборудованием, которое поможет школьникам и молодежи реализовывать свои идеи. Работы провели по программе комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" нацпроекта "Молодежь и дети". Алтайский край уже не в первый раз пользуется этой возможностью, чтобы улучшить инфраструктуру на селе для молодых людей.

О том, что появилось в новом центре и чем здесь будет заниматься молодежь, — в материале amic.ru.

Все условия для творчества

Общая площадь молодежного центра — 340 квадратных метров. Внутри разместились пространство для общения, комната досуга, кинозал и медиацентр. На ремонт выделили 8,4 млн рублей. Еще 1,1 млн рублей направили на закупку мебели и техники из муниципального бюджета. Телевизоры, компьютеры, игровое оборудование — все это теперь в распоряжении смоленской молодежи.

В итоге получился большой современный комплекс, где ребята могут заниматься самыми разными делами: проводить тренинги и мастер-классы, лекции и обучающие мероприятия, смотреть фильмы, сами снимать контент, реализовывать и презентовать свои проекты и просто отдыхать, общаясь со сверстниками. Очень важно создавать эти возможности для молодых именно на селе, подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Молодежное сообщество, где можно поделиться своими идеями с единомышленниками, а затем их реализовать, найти настоящих друзей и просто отлично проводить время, — это все очень важно для ребят в городах и селах. Для этого в Алтайском крае мы создаем молодежные центры, где юные жители нашего региона посещают мастер-классы и лекции, сами организовывают мероприятия и просто общаются друг с другом», — написал он в своем канале в "Максе". Фото: Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Молодежь получила мощный инструмент для собственного развития, отметила на торжественном открытии начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ирина Рыбина. Каждый здесь сможет найти себе занятие по душе и раскрыть свой творческий потенциал.

«Мы рады, что у вас появился дом, а это стены, это крыша. Ну а смыслами, делами, идеями, вдохновением наполнять это пространство предстоит вам», — обратилась она к юным и молодым жителям Смоленского района.Центр работает в селе Смоленское по адресу ул. Советская, 76, помещение 3. Его двери открыты для всех.

Фото: Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Патриотическая опора

Особое внимание уделили возможностям для реализации патриотических проектов. Так, общественное пространство посвящено развитию детского сообщества "Движение Первых", участники которого активно занимаются добровольчеством. В центре ребята будут проводить заседания Совета Первых и Совета местного отделения — органов самоуправления движения.

«Здорово, что в этом помещении соединились молодежная политика и решение современных вызовов — здесь мы говорим о патриотическом воспитании. У вас хорошая дружеская связь с НКО, которая поддерживает бойцов СВО. А без этого просто невозможно. Наша с вами прямая обязанность — поддерживать наших защитников, создавать им надежный тыл и помогать. В этом деле нет лишних, здесь важна роль каждого», — отметила Ирина Рыбина.Поэтому внутри молодежного центра разместили и музей боевой славы. Его удалось создать в сотрудничестве с общественной организацией "Помощь рядом", члены которой с 2022 года занимаются оказанием помощи участникам специальной военной операции.

Фото: Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Не первый и не последний такой центр

Это уже пятый подобный молодежный центр в Алтайском крае, созданный по программе "Регион для молодых", напомнил Виктор Томенко.

«Подобные молодежные центры и пространства уже созданы в Бийске, Заринске, Рубцовске и Немецком национальном районе», — сообщил губернатор.Глава региона подчеркнул, что эта работа краевых властей обязательно будет продолжена.

«Знаю, что центры востребованы, поэтому мы обязательно будем продолжать их организовывать в крае», — добавил Томенко.