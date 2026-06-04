Дом для ярких идей. В Смоленском районе открыли современный молодежный центр
Для сельской молодежи оборудовали комнату досуга, кинозал и медиацентр
04 июня 2026, 07:15, ИА Амител
В селе Смоленском Алтайского края торжественно открыли молодежный центр "Юность". Помещения капитально отремонтировали и оснастили самым современным оборудованием, которое поможет школьникам и молодежи реализовывать свои идеи. Работы провели по программе комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" нацпроекта "Молодежь и дети". Алтайский край уже не в первый раз пользуется этой возможностью, чтобы улучшить инфраструктуру на селе для молодых людей.
О том, что появилось в новом центре и чем здесь будет заниматься молодежь, — в материале amic.ru.
Все условия для творчества
Общая площадь молодежного центра — 340 квадратных метров. Внутри разместились пространство для общения, комната досуга, кинозал и медиацентр. На ремонт выделили 8,4 млн рублей. Еще 1,1 млн рублей направили на закупку мебели и техники из муниципального бюджета. Телевизоры, компьютеры, игровое оборудование — все это теперь в распоряжении смоленской молодежи.
В итоге получился большой современный комплекс, где ребята могут заниматься самыми разными делами: проводить тренинги и мастер-классы, лекции и обучающие мероприятия, смотреть фильмы, сами снимать контент, реализовывать и презентовать свои проекты и просто отдыхать, общаясь со сверстниками. Очень важно создавать эти возможности для молодых именно на селе, подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
«Молодежное сообщество, где можно поделиться своими идеями с единомышленниками, а затем их реализовать, найти настоящих друзей и просто отлично проводить время, — это все очень важно для ребят в городах и селах. Для этого в Алтайском крае мы создаем молодежные центры, где юные жители нашего региона посещают мастер-классы и лекции, сами организовывают мероприятия и просто общаются друг с другом», — написал он в своем канале в "Максе".
Молодежь получила мощный инструмент для собственного развития, отметила на торжественном открытии начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ирина Рыбина. Каждый здесь сможет найти себе занятие по душе и раскрыть свой творческий потенциал.
«Мы рады, что у вас появился дом, а это стены, это крыша. Ну а смыслами, делами, идеями, вдохновением наполнять это пространство предстоит вам», — обратилась она к юным и молодым жителям Смоленского района.Центр работает в селе Смоленское по адресу ул. Советская, 76, помещение 3. Его двери открыты для всех.
Патриотическая опора
Особое внимание уделили возможностям для реализации патриотических проектов. Так, общественное пространство посвящено развитию детского сообщества "Движение Первых", участники которого активно занимаются добровольчеством. В центре ребята будут проводить заседания Совета Первых и Совета местного отделения — органов самоуправления движения.
«Здорово, что в этом помещении соединились молодежная политика и решение современных вызовов — здесь мы говорим о патриотическом воспитании. У вас хорошая дружеская связь с НКО, которая поддерживает бойцов СВО. А без этого просто невозможно. Наша с вами прямая обязанность — поддерживать наших защитников, создавать им надежный тыл и помогать. В этом деле нет лишних, здесь важна роль каждого», — отметила Ирина Рыбина.Поэтому внутри молодежного центра разместили и музей боевой славы. Его удалось создать в сотрудничестве с общественной организацией "Помощь рядом", члены которой с 2022 года занимаются оказанием помощи участникам специальной военной операции.
Не первый и не последний такой центр
Это уже пятый подобный молодежный центр в Алтайском крае, созданный по программе "Регион для молодых", напомнил Виктор Томенко.
«Подобные молодежные центры и пространства уже созданы в Бийске, Заринске, Рубцовске и Немецком национальном районе», — сообщил губернатор.Глава региона подчеркнул, что эта работа краевых властей обязательно будет продолжена.
«Знаю, что центры востребованы, поэтому мы обязательно будем продолжать их организовывать в крае», — добавил Томенко.
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