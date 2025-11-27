От Татарстана до Камчатки. Алтайские студотряды подвели итоги сезона-2025

Работу алтайских бойцов отметили на всероссийском уровне

27 ноября 2025, 11:10, ИА Амител

Работа студотрядов / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Движение студенческих отрядов продолжает активно расти в Алтайском крае. В 2025 году в регионе на базе образовательных организаций высшего, профессионального и среднего общего образования трудились 153 отряда, участниками которых стали более пяти тысяч человек. Итоги работы движения в 2025 году подвели на 61-м слете студенческих отрядов и трудовых отрядов. Мероприятие собрало сотни бойцов, ветеранов, наставников, а поздравляли коллективы представители краевых министерств.

И пед, и мед

В 2025 году Алтайское региональное отделение молодежной общественной организации "Российские студенческие отряды" заняло второе место в общероссийском конкурсе. Это высокое достижение, которое свидетельствует о популярности движения в регионе. На это указал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в приветственном слове, которое зачитал председатель регионального правительства Денис Губин:

«Студенческие отряды региона вновь продемонстрировали сплоченность, масштаб своей деятельности, высокие результаты. Вы в очередной раз подтвердили: Алтайский край является одним из лидеров движения студенческих отрядов страны. Хочу отметить вашу активную гражданскую позицию, участие в добровольческих и патриотических акциях. Помощь ветеранам и поддержка общественных инициатив говорят о высоком уровне ответственности и гражданской зрелости. За каждой вашей победой – огромный командный труд и желание сделать мир лучше. Студенческие отряды для вас всех – время профессионального роста и воплощение больших планов, умение работать в команде для достижения поставленных целей».

Члены студотрядов Алтайского края – постоянные участники крупных и стратегически важных проектов страны. Так, среди объектов, где работали студенты, значатся Ленинградская атомная электростанция, Сибирский кольцевой источник фотонов, Ковыктинское газоконденсатное месторождение, объекты ПАО "Газпром", ГК "Росатом" и ПАО "КАМАЗ", объекты в ЗАТО Озерск и Северск.

Алтайские студенты за прошедший год также участвовали во всероссийской стройке "Алабуга Строй" в Республике Татарстан, выполняя строительно-монтажные работы проекта "Средиземный парк".

Справка

"Средиземный парк" – это название нового микрорайона, который строят в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" в рамках всероссийской студенческой стройки "Алабуга Строй". Планируется, что микрорайон будет состоять из 22 жилых домов. Участники стройки выполняют отделочные, штукатурные, монтажные и подсобные работы. Проект реализуется молодежной общероссийской общественной организацией "Российские студенческие отряды".

Бойцы студотрядов / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Традиционно бойцы студотрядов трудятся на проектах холдинга "РЖД", осваивая такие профессии, как проводники, вожатые и официанты вагонов-ресторанов.

Важно, что все студотряды работали на объектах, соответствующих своему профилю. Так, бойцы сервисного направления трудились на всероссийских и окружных сервисных проектах. Студенты отряда "Пангея" (Алтайский государственный педагогический университет) участвовали во всероссийском проекте "Первый рассвет" на острове Сахалин, где по итогам работы признан лучшим отрядом проекта.

Студенты педотрядов работали в составе всероссийского студенческого педагогического отряда "Океан".

Работают в крае и трудовые отряды подростков: в 2025 году их создано 25 численностью более тысячи человек. В летний период ребята были трудоустроены на предприятиях Алтайского края.

Еще один профиль студотрядов – сельскохозяйственное направление. В 2025 году сформировано десять студенческих путинных отрядов, работавших на рыбоперерабатывающих предприятиях Сахалинской области и Камчатского края. Всего в отрядах этого направления трудились около тысячи человек.

Бойцы студотрядов / Фото: архив amic.ru

На алтайской земле

Не только "чужие края" привлекают алтайских студентов: многие из них остались на малой родине и работали на предприятиях региона. Они участвовали в строительстве и ремонте автомобильных дорог и мостов, работали в детских оздоровительных лагерях и на базах отдыха.

Председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко отметила большую значимость движения студотрядов в жизни региона:

«Ребята, вы сделали невозможное: вы заняли призовые места во всех направлениях, все возрастные группы – от трудовых отрядов подростков (достойная смена растет, благодарю ваших наставников) до наших доблестных ветеранов. Это говорит о системной работе в Алтайском крае и о том, что движение студенческих отрядов – лучшее движение страны и края».

Кстати, Алтайский край также открыт для студентов из других субъектов. В рамках окружного проекта "Белокуриха" 180 студентов из семи регионов Сибирского федерального округа работали на курортных объектах города. По итогам сезона отряд "Ватерпас" (АГМУ) признан лучшим отрядом проекта.

Во второй раз в регионе работал всероссийский студенческий медицинский трудовой проект "Аметист". Он объединил более ста студентов из десяти регионов России. Бойцы проходили практику в ведущих медицинских учреждениях Барнаула.

На базе санаторно-оздоровительного лагеря "Орленок" при санатории "Сосновый бор" (с. Зудилово Первомайского района) организован всероссийский студенческий педагогический отряд "Победа". В лагере провели тематические патриотические смены, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Ирина Рыбина уверена: движение студотрядов в Алтайском крае будет расти и дальше, а члены движения обязательно добьются новых высот.

«Нам приятно быть частью вашего мощного, яркого, целеустремленного движения. Спасибо большое, что вы когда-то выбрали этот путь. Я уверена, что вы гордо и с высоко поднятой головой пройдете до ветеранского движения, и жизнь студенческих отрядов не остановится никогда. Достижение результата, совершение трудового подвига возможны лишь тогда, когда ты работаешь в команде. Студенческие отряды всегда славились командным духом, система наставничества всегда была на высоте», – указала Ирина Рыбина.