Трамп не упомянул Россию и Украину в инаугурационной речи
При этом, выступая в Вашингтоне днем ранее, он пообещал завершить конфликт
21 января 2025, 08:15, ИА Амител
47-й президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи. При этом в ходе предвыборной кампании он регулярно обещал остановить конфликт еще до вступления в должность, сообщает РИА Новости.
Трамп пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет в мир дух единства. При этом об Украине и РФ он не высказался вовсе.
Ранее же Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда президентом США был он. Также республиканец подчеркивал, что в случае переизбрания урегулирует конфликт всего за 24 часа.
За день до инаугурации, выступая в Вашингтоне перед сторонниками, избранный президент США пообещал завершить конфликт на Украине. Ранее он уточнял, что на это потребуется полгода.
"Я завершу войну на Украине", – заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне накануне инаугурации.
08:30:38 21-01-2025
Инаугурация Трампа поразила! Оказывается, в Америке задницелизателей много больше, чем в России. Как хлопали Трампу после каждого сказанного слова! Так не аплодировали даже Брежневу! Да и Путину на различного рода мероприятиях хлопают довольно умеренно, по сравнению с Трампом. Самые запоминающиеся обещания Трампа о свободе слова и пилотируемом полете на Марс. В этом хочется пожелать пиндосам удачи!
09:08:22 21-01-2025
Гость (08:30:38 21-01-2025) Инаугурация Трампа поразила! Оказывается, в Америке задницел... Вам тоже обещали на луну на батуте, что-то пока тихо, батут сдулся? 😎🤣🤣🤣
16:51:33 21-01-2025
Гость (08:30:38 21-01-2025) Инаугурация Трампа поразила! Оказывается, в Америке задницел... а ВЫ зачем это смотрели? вам какое дело до этих, как выихтамназываете? мне вот пофиг, и я в душе не ...знаю хлопали трампу или нет.
Нервно ловили каждое слово, с нетерпением ожидая, что скажет трамп о России? это точно то, к чему страна стремилась, затевая вот это вот все?
08:45:32 21-01-2025
ни разу не упомянул Россию и Украину --- так они для него не проблема
09:08:18 21-01-2025
Гость (08:45:32 21-01-2025) ни разу не упомянул Россию и Украину --- так они для него не... мы за него, понимаешь, голосовали.... обыдна...
09:34:47 21-01-2025
Гость (09:08:18 21-01-2025) мы за него, понимаешь, голосовали.... обыдна...... понизить в звании?
12:18:48 21-01-2025
А зачем он должен был их упомянуть? Он еще и Гондурас не упоминал. И что такого?