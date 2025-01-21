Трамп не упомянул Россию и Украину в инаугурационной речи

При этом, выступая в Вашингтоне днем ранее, он пообещал завершить конфликт

21 января 2025, 08:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

47-й президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи. При этом в ходе предвыборной кампании он регулярно обещал остановить конфликт еще до вступления в должность, сообщает РИА Новости.

Трамп пообещал, что мощь США остановит все войны и принесет в мир дух единства. При этом об Украине и РФ он не высказался вовсе.

Ранее же Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда президентом США был он. Также республиканец подчеркивал, что в случае переизбрания урегулирует конфликт всего за 24 часа.

За день до инаугурации, выступая в Вашингтоне перед сторонниками, избранный президент США пообещал завершить конфликт на Украине. Ранее он уточнял, что на это потребуется полгода.