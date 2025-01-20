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Трамп в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине

Он также намерен приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны

20 января 2025, 10:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине, сообщает РИА Новости. Ранее он уточнил, что на это потребуется полгода.

"Я завершу войну на Украине", – заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации.

Он также намерен остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну.

"Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", – указал Трамп.

Ранее советник Трампа сообщил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Трамп / Фото: Library of Congress / unsplash.com

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за полгода

Политик готов встретиться с Путиным после инаугурации
НОВОСТИПолитика
СВО США украина Дональд Трамп

Комментарии 4

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Гость

11:28:05 20-01-2025

We are the world

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Musik

11:33:57 20-01-2025

чисто Танос

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Гость

11:51:28 20-01-2025

Блин только получатся началось

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Гость

15:42:45 20-01-2025

намерен приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны --- хорошая новость

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