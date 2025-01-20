Трамп в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине
Он также намерен приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны
20 января 2025, 10:50, ИА Амител
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине, сообщает РИА Новости. Ранее он уточнил, что на это потребуется полгода.
"Я завершу войну на Украине", – заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации.
Он также намерен остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну.
"Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", – указал Трамп.
Ранее советник Трампа сообщил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
11:28:05 20-01-2025
We are the world
11:33:57 20-01-2025
чисто Танос
11:51:28 20-01-2025
Блин только получатся началось
15:42:45 20-01-2025
намерен приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны --- хорошая новость