Трамп в канун инаугурации пообещал закончить конфликт на Украине

Он также намерен приложить усилия для предотвращения третьей мировой войны

20 января 2025, 10:50, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине, сообщает РИА Новости. Ранее он уточнил, что на это потребуется полгода.

"Я завершу войну на Украине", – заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне в канун инаугурации.

Он также намерен остановить хаос на Ближнем Востоке и предотвратить третью мировую войну.

"Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", – указал Трамп.

Ранее советник Трампа сообщил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.