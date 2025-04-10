Дональд Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 125%
Президент США объяснил это неуважением со стороны КНР в отношении мировых рынков
10 апреля 2025, 08:05, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп увеличил размер пошлин на китайские товары до 125%. При этом он поставил на паузу пошлины в отношении более 75 стран. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Из-за неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", – написал американский лидер в соцсетях.
Также Трамп на 90 дней отложил введение торговых пошлин в отношении более 75 стран, которые обратились к Белому дому с просьбой об урегулировании и не предприняли никаких ответных действий против США. Свое решение он объяснил тем, что люди начали паниковать.
"Я подумал, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться", – цитирует президента США "Газета.ru".
Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах в отношении товаров из 185 стран, включая Китай. Власти КНР в ответ ввели дополнительные пошлины на американские товары в размере 34%.
11:00:22 10-04-2025
И никакой диктатуры. Трамп издает указы, следуя велению своего народа. Сплошь демократия.
11:10:07 10-04-2025
Гость (11:00:22 10-04-2025) И никакой диктатуры. Трамп издает указы, следуя велению свое... Трамп издает указы, следуя велению своего народа --- следуя велению своей части народа, они там разделились практически пополам. Вторая половина до этого чуть Трампа не грохнула, по его словам, рука Бога отвела пулю. Если учесть, что по его же словам, Байден вел планету к ядерному концу, а он остановил это движение, про руку Бога получается логично
20:00:41 10-04-2025
Гость (11:10:07 10-04-2025) Трамп издает указы, следуя велению своего народа --- следуя ... по факту, играют в хорошего и плохого копа - говорят разным тоном, а делают одно