Дональд Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 125%

Президент США объяснил это неуважением со стороны КНР в отношении мировых рынков

10 апреля 2025, 08:05, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп увеличил размер пошлин на китайские товары до 125%. При этом он поставил на паузу пошлины в отношении более 75 стран. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Из-за неуважения со стороны Китая в отношении мировых рынков я повышаю пошлины, взимаемые США с Китая, до 125%, они вступают в силу немедленно", – написал американский лидер в соцсетях.

Также Трамп на 90 дней отложил введение торговых пошлин в отношении более 75 стран, которые обратились к Белому дому с просьбой об урегулировании и не предприняли никаких ответных действий против США. Свое решение он объяснил тем, что люди начали паниковать.

"Я подумал, что люди стали выходить за рамки. Они стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться", – цитирует президента США "Газета.ru".

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах в отношении товаров из 185 стран, включая Китай. Власти КНР в ответ ввели дополнительные пошлины на американские товары в размере 34%.