Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%

Согласно данным источника, объявленные ранее ввозные пошлины в 125% не учитывают 20%-й тариф

11 апреля 2025, 08:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп увеличил торговые пошлины в отношении китайских товаров до 145%. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным источника, ввозные пошлины в 125%, о которых было объявлено ранее, не учитывают 20%-й тариф. Его американский лидер ввел за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Мексики и Китая в борьбе с распространением запрещенного вещества фентанил. Таким образом, общая пошлина на товары из Китая в данный момент равняется 145%.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. В отношении Китая пошлины были установлены на уровне 34%, на что власти КНР объявили о введении дополнительных пошлин в размере 34% на всю продукцию из США.

Позднее американский лидер сообщил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104%, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с США. Китай в ответ повысил ставку пошлин на американские товары с 34 до 84%. После Трамп заявил, что его администрация незамедлительно увеличивает торговые пошлины в отношении Китая до 125%.