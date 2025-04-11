Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
Согласно данным источника, объявленные ранее ввозные пошлины в 125% не учитывают 20%-й тариф
11 апреля 2025, 08:25, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп увеличил торговые пошлины в отношении китайских товаров до 145%. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя американской администрации.
По данным источника, ввозные пошлины в 125%, о которых было объявлено ранее, не учитывают 20%-й тариф. Его американский лидер ввел за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Мексики и Китая в борьбе с распространением запрещенного вещества фентанил. Таким образом, общая пошлина на товары из Китая в данный момент равняется 145%.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. В отношении Китая пошлины были установлены на уровне 34%, на что власти КНР объявили о введении дополнительных пошлин в размере 34% на всю продукцию из США.
Позднее американский лидер сообщил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104%, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с США. Китай в ответ повысил ставку пошлин на американские товары с 34 до 84%. После Трамп заявил, что его администрация незамедлительно увеличивает торговые пошлины в отношении Китая до 125%.
08:34:57 11-04-2025
Этак они до осени не дотянут мирно.
11:25:36 11-04-2025
Musik (08:34:57 11-04-2025) Этак они до осени не дотянут мирно. ... Не они, а он😆
12:01:01 11-04-2025
145 маловато. Трамп, давай 200%. Самое то. Нам пошлины не ввели. Будем американцам беспошлинно китайские товары с хорошей наценкой продавать.