Дорога к "Бирюзовой Катуни". На Алтае открыли движение по новой трассе Алтайское — Ая

Дорожники региона завершили работу над самым амбициозным и сложным объектом в современной истории края

23 сентября 2026, 06:40, ИА Амител

Трасса Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь / Фото: amic.ru / Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае 17 сентября открыли временное движение по последнему реконструированному участку дороги Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь". После оформления необходимых документов движение станет постоянным. За пять лет на трассе полностью реконструировали 35 км дороги, установили почти 700 знаков и возвели пешеходный путепровод длиной чуть менее 52 метров. Общая стоимость работ за весь период составила около 5,2 млрд рублей. Обновленная дорога соединяет два Алтая и должна стать альтернативой Чуйскому тракту. Временное движение запустили министр транспорта региона Андрей Подолян и председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко. Дорожники уверены: более сложного проекта в последние годы в дорожной отрасли края не реализовывали. И вот почему.

Пять лет и миллион кубометров грунта

Работы на трассе начались в 2022 году. По словам министра транспорта Алтайского края Андрея Подоляна, решение о реконструкции приняли после анализа состояния старой дороги. Она считалась аварийно опасной: на отдельных участках были крутые повороты, в том числе практически под 90 градусов, что создавало аварийные ситуации.

Реконструкцию проводили поэтапно. В первые два года обновляли примерно по 10 км дороги, затем работы продолжились на следующих участках. Последний этап включал семь километров трассы. Значительную часть финансирования удалось привлечь благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов. Последний этап реконструкции выполняли уже за счет дорожного фонда Алтайского края. На объекте работало краевое предприятие АО "Северо-Восточное ДСУ".

Как пояснил Андрей Подолян, на одном участке трассу специально подняли до восьми метров, чтобы защитить ее от подтопления водой из расположенных рядом озер. Кроме того, здесь построили мост через реку Каим. На нулевом километре появилась кольцевая развязка с тремя съездами.

Всего за время реконструкции дорожники переработали около 1,3 млн кубометров грунта, уложили более 120 тысяч тонн асфальтобетона. Особое внимание уделили безопасности движения: на реконструированном участке установили 694 дорожных знака.

"На отдельных участках устраивались выемки глубиной до 12 метров и насыпи высотой до 16 метров. Кроме того, пришлось заменять перенасыщенные водой грунты. Примененные при строительстве материалы и технологии позволяют рассчитывать на срок службы покрытия свыше десяти лет при соблюдении условий эксплуатации", — рассказал журналистам Андрей Подолян.

По его словам, старый маршрут уже не соответствовал необходимым требованиям, а масштаб работ был значительно больше обычного ремонта. Сложность проекта была связана в том числе с рельефом и геологией. Дорожникам приходилось работать на участках с родниками, водоемами и перепадами высот, одновременно сохраняя существующие природные объекты, а также расположенные рядом частные пруды. Взрывные работы проводили с учетом необходимости не повредить их.

Дорога для туристов

Одной из особенностей проекта прошлого года стало благоустройство территории на Бирюксинском перевале. При реконструкции трассу подняли местами на восемь-десять метров, и проектировщики вместе с заказчиком приняли решение сделать отдельный переход для пешеходов и построили мост. По сути, это смотровая площадка: с моста открывается красивый вид на предгорный Алтай. Она должна стать местом, где путешественники смогут сделать остановку, посмотреть на окрестности и сфотографироваться.

В целом краевые власти рассматривают новый маршрут не только как транспортный объект, но и как часть туристической инфраструктуры Алтайского края. Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко отметил, что обновленная дорога имеет значение сразу для нескольких территорий. Главная задача новой трассы — сделать проезд между туристическими локациями быстрее и безопаснее. Дорога соединяет федеральную трассу Р-256 "Чуйский тракт", Белокуриху, особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь" и Республику Алтай.

"Дорога Алтайское — Ая — «Бирюзовая Катунь» — это вклад в развитие экономики и туризма. Маршрут также важен для развития Белокурихи и территории «Белокуриха-2». Отдыхающие на курорте смогут удобнее добираться до других туристических мест края и соседней республики. В перспективе количество туристов, которые будут пользоваться этой дорогой, может увеличиться в два-три раза. В нашем регионе развитие дорожной сети в целом — это один из приоритетов. Объем дорожного фонда Алтайского края превышает 30 млрд рублей, и депутаты и дальше продолжат поддержку этого направления", — уверен Александр Романенко.

Планы на годы вперед

Власти планируют и в дальнейшем ремонтировать и строить дороги в туристические районы региона. С 2024 года в крае действует программа "Развитие автомобильного туризма в Алтайском крае", в которую включили 16 региональных дорог общей протяженностью 2074 км. Сейчас 72,5% этих маршрутов находятся в нормативном состоянии. Ежегодно дорожники планируют приводить в порядок примерно 150 км туристических дорог.

По словам Андрея Подоляна, в ближайших планах — работы в Чарышском районе, в направлении Ярового, Денисовой пещеры и других туристических территорий. Отдельное направление — дорога Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — Республика Алтай. Ее протяженность составляет около 140 км. Работы на ней уже ведутся, однако масштаб проекта не позволяет обновить весь маршрут за один сезон. Дорога включена в планы на 2027–2029 годы.

Впрочем, развитие туристической дорожной сети не ограничивается горной частью Алтайского края. В числе крупных направлений — трасса Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница с Казахстаном. Здесь продолжаются строительные и ремонтные работы. Власти рассчитывают завершить необходимые участки, чтобы улучшить транспортную доступность курорта Яровое. И на отдельных участках направления Рубцовск — Горняк — Староалейское — Змеиногорск с дальнейшим выходом в сторону Курьи и других территорий.