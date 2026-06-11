Альтернатива Чуйскому тракту. Как на Алтае строят одну из главных туристических трасс края

Новая магистраль свяжет Белокуриху, "Бирюзовую Катунь", Республику Алтай и станет альтернативой Чуйскому тракту

11 июня 2026, 09:15, Вячеслав Кондаков

Дорога Алтайское — "Бирюзовая Катунь" / Фото: amic.ru

В Алтайском крае продолжается реконструкция одной из важнейших туристических дорог — трассы от села Алтайского до особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" через Аю. С 2022 года реконструировано более 20 км трассы, а все работы завершатся уже осенью. В общей сложности на новенькую трассу направят более 5 миллиардов рублей. Власти региона называют этот проект стратегическим: дорога позволит связать между собой крупнейшие курортные территории, создать удобный туристический маршрут и дать дополнительный импульс развитию внутреннего туризма. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков побывал на строительной площадке и увидел, как меняется магистраль, которая уже в ближайшие годы должна стать одной из главных транспортных артерий туристического Алтая.

Самый амбициозный дорожный проект

Еще несколько лет назад многие автомобилисты старались объезжать эту дорогу. Покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии, а отдельные участки давно нуждались в капитальном обновлении. Однако по инициативе правительства Алтайского края началась реконструкция 35-километрового участка. В общей сложности на строительство дороги направят более 5 миллиардов рублей. По сложности работ и по масштабу проект трассы от Алтайского до "Бирюзовой Катуни" — один из самых амбициозных в Алтайском крае за последние годы.

Заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления дорожного хозяйства Виктор Букатов подчеркивает, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко уделяет большое внимание развитию туристической инфраструктуры, а дорожная сеть является одной из ее ключевых составляющих.

«Дорога Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь" является важнейшим объектом, который влияет на развитие туризма Алтайского края, в том числе автомобильного туризма», — отметил он.

По словам Виктора Букатова, в 2026 году на ремонт туристических маршрутов в Алтайском крае направят более 6 млрд рублей. На эти средства планируют привести в нормативное состояние около 180 километров автомобильных дорог. Однако самым крупным объектом остается именно трасса Алтайское — Ая — "Бирюзовая Катунь". Работы здесь идут не первый год. Начиная с 2022 года уже отремонтировано около 28 километров дороги и четыре мостовых сооружения.

В августе прошлого года стартовал заключительный этап реконструкции участка с нулевого по седьмой километр. Стоимость только этого объекта составляет около 1,5 млрд рублей. Ход его строительства и сроки находятся на личном контроле министра транспорта Андрея Подоляна.

Всего же на обновление 35-километрового маршрута направили свыше 5 млрд рублей. Значительную часть финансирования удалось привлечь благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов. Последний этап реконструкции выполняется уже за счет дорожного фонда Алтайского края.

От Белокурихи до Республики Алтай

Главная задача новой дороги — сделать проезд между туристическими территориями быстрее и безопаснее. Трасса соединяет федеральную дорогу Р-256 "Чуйский тракт", Белокуриху, особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь" и Республику Алтай. Кроме того, она позволяет сформировать новый туристический маршрут.

По словам Виктора Букатова, многие путешественники смогут отказаться от привычного движения исключительно по Чуйскому тракту и воспользоваться альтернативным направлением.

«Мы создаем не просто новую дорогу, а комфортный и безопасный маршрут для жителей и сотен тысяч туристов, которые ежегодно приезжают в Алтайский край. Это не только сократит расстояние для части туристов, но и позволит создавать новые экскурсионные маршруты. Можно закольцевать путешествие. Например, приехать в Белокуриху, затем отправиться в район Аи и Республики Алтай, а возвращаться уже по другому маршруту. По сути, мы объединяем все популярные туристические маршруты в единую сеть», — отметил представитель Минтранса.

"Вгрызались" в гору

На объекте работает краевое предприятие АО "Северо-Восточное ДСУ". Реконструкция идет сразу по нескольким направлениям: строители усиливают основание дороги, возводят новый мост, улучшают геометрию трассы и делают ее более безопасной для движения. Главный инженер АО "Северо-Восточное ДСУ" Иван Федотов признается, что объект оказался одним из самых интересных в его практике. Сегодня строительная готовность трассы составляет около 50%. При этом земляные работы выполнены практически полностью. По словам специалиста, дорожники столкнулись с целым рядом сложностей. На некоторых участках пришлось "опустить" дорогу на 12 метров. Для этого необходимо было взрывать часть гор, через которые проходит трасса.

«Объект интересный. Здесь присутствуют взрывные работы, потому что местность горная. Без этого никуда не деться. Для улучшения безопасности специалисты изменили отдельные участки трассы. На некоторых поворотах пришлось буквально "вгрызаться" в гору, чтобы увеличить радиусы и обеспечить необходимую видимость для водителей», — пояснил Иван Федотов.

Еще одной особенностью объекта стали переувлажненные грунты. Строители разобрали старую дорожную одежду, выполнили дополнительное укрепление основания и подняли продольный профиль дороги, чтобы исключить постоянное воздействие грунтовых вод.

Два моста и смотровая площадка для туристов

В рамках реконструкции строится и новый мост через реку Каим. Старое сооружение не соответствовало современным требованиям безопасности. Новый мост будет двухполосным и соответствовать параметрам дороги третьей категории. Сама трасса после завершения работ получит семь метров асфальтового покрытия и широкие обочины.

Строители рассчитывают завершить основные работы уже к концу сентября. После завершения строительства новая трасса станет отличной альтернативой Чуйскому тракту. Появится вторая трасса, по которой можно будет путешествовать и строить новые туристические маршруты, в том числе закольцовывать поездки между курортами Алтайского края и Республики Алтай.

При реконструкции внимание уделяют не только проезжей части. Одной из особенностей проекта прошлого года стало благоустройство территории на Бирюксинском перевале. Здесь построили мост для пешеходов. По сути, это смотровая площадка: с моста открывается красивый вид на предгорный Алтай. Кроме того, сделали парковку. Теперь путешественники смогут останавливаться в красивых местах, отдыхать и знакомиться с природой Алтайского края.