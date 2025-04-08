Дороги Алтайского края украшают баннерами и билбордами к 80-летию Победы
Это делается для сохранения памяти о героическом прошлом наших ветеранов
08 апреля 2025, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае в преддверии празднования 80-летия Великой Победы дорожные службы украшают дороги тематическими баннерами и билбордами, сообщает региональный Минтранс в своем Telegram-канале.
Баннеры с изображениями ветеранов, памятных событий и символикой Дня Победы появились вдоль дорог, соединяющих населенные пункты края.
"Это делается для создания праздничной атмосферы и сохранения памяти о героическом прошлом наших ветеранов", – подчеркнули в Минтрансе.
Ранее власти Барнаула обсудили подготовку города к праздничным мероприятиям и концепцию оформления.
На рекламных конструкциях появятся поздравительные баннеры, социальная реклама и плакаты, посвященные Году защитника Отечества. В оформлении планируется использовать цветовое сочетание российского флага.
12:37:58 08-04-2025
1945 - 2025 ? Это что за даты?
22:36:49 08-04-2025
Гость (12:37:58 08-04-2025) 1945 - 2025 ? Это что за даты?... голову напряги.