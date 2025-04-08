Дороги Алтайского края украшают баннерами и билбордами к 80-летию Победы

Это делается для сохранения памяти о героическом прошлом наших ветеранов

08 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Дороги украшают к 80-летию Победы / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае в преддверии празднования 80-летия Великой Победы дорожные службы украшают дороги тематическими баннерами и билбордами, сообщает региональный Минтранс в своем Telegram-канале.

Баннеры с изображениями ветеранов, памятных событий и символикой Дня Победы появились вдоль дорог, соединяющих населенные пункты края.

"Это делается для создания праздничной атмосферы и сохранения памяти о героическом прошлом наших ветеранов", – подчеркнули в Минтрансе.

Ранее власти Барнаула обсудили подготовку города к праздничным мероприятиям и концепцию оформления.

На рекламных конструкциях появятся поздравительные баннеры, социальная реклама и плакаты, посвященные Году защитника Отечества. В оформлении планируется использовать цветовое сочетание российского флага.