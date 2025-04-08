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Дороги Алтайского края украшают баннерами и билбордами к 80-летию Победы

Это делается для сохранения памяти о героическом прошлом наших ветеранов

08 апреля 2025, 12:20, ИА Амител

Дороги украшают к 80-летию Победы / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае в преддверии празднования 80-летия Великой Победы дорожные службы украшают дороги тематическими баннерами и билбордами, сообщает региональный Минтранс в своем Telegram-канале.

Баннеры с изображениями ветеранов, памятных событий и символикой Дня Победы появились вдоль дорог, соединяющих населенные пункты края.

"Это делается для создания праздничной атмосферы и сохранения памяти о героическом прошлом наших ветеранов", – подчеркнули в Минтрансе.

Ранее власти Барнаула обсудили подготовку города к праздничным мероприятиям и концепцию оформления.

На рекламных конструкциях появятся поздравительные баннеры, социальная реклама и плакаты, посвященные Году защитника Отечества. В оформлении планируется использовать цветовое сочетание российского флага.

Реставрация Мемориала Славы в Барнауле / Фото: barnaul.org

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Алтайский край День Победы Дороги
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Комментарии 2

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Гость

12:37:58 08-04-2025

1945 - 2025 ? Это что за даты?

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Гость

22:36:49 08-04-2025

Гость (12:37:58 08-04-2025) 1945 - 2025 ? Это что за даты?... голову напряги.

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