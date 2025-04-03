В Барнауле продолжают реставрацию Мемориала Славы

Все необходимые работы подрядчики должны завершить к началу мая

03 апреля 2025, 11:28, ИА Амител

Реставрация Мемориала Славы в Барнауле / Фото: barnaul.org

На Мемориале Славы в Барнауле продолжают реставрационные работы. Специалисты уже заменили плитку, обновили покрытия ступеней и лестниц, а также бордюрный камень. Помимо этого, было модернизировано наружное освещение. Теперь подрядчикам нужно закончить работы в пантеоне, завезти грунт, посадить газон и различные растения. Об этом сообщили в мэрии.

В ходе выездного совещания представители ведомств и подрядных организаций оценили работы, проведенные в прошлом году. Также они проверили сохранность благоустройства после зимы и обсудили план работ на апрель.

"В ходе совещания был обследован Мемориал Славы, отмечено, что на отдельных участках необходимо провести работы по завершению благоустройства. Так, здесь предстоит еще завезти грунт, посадить газон и различные растения, на некоторых участках будет восстановлено благоустройство после ранее проведенных работ. Такие задачи поставлены как перед подрядными организациями, так и перед обслуживающей организацией МБУ "Благоустройство и озеленение", – подчеркнул заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

Отмечается, что к началу мая благоустройство на Мемориале Славы завершат.

Напомним, ранее реставрацию начали в пантеоне: специалисты восстанавливают буквы, поврежденные в фамилиях барнаульцев, проводят их шлифовку и покрывают лаком. С наступлением благоприятных погодных условий рабочие очистят скульптурную группу "Прощание", а также стелы и геральдические барельефы, символизирующие восемь родов войск.

По поручению главы города Вячеслава Франка в 2024 году были проведены работы по обновлению Мемориального комплекса на площади Победы. Подрядная организация ООО "Ной" заменила плиточное покрытие общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, обновила покрытия ступеней, гранитных лестничных маршей и ограждений пандуса, а также бордюрный камень. Специалисты МБУ "Барнаулгорсвет" модернизировали линии наружного освещения: проложили более 1,5 тысячи метров кабельных линий, установили более 60 торшерных опор и 90 светильников наружного освещения.