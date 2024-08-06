Дороги на кладбищах Барнаула хотят отремонтировать почти за 5 млн рублей

Ремонт дорог проведут на трех кладбищах города

06 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Кладбище в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула намерены потратить 4,8 млн рублей на ремонт дорог на трех кладбищах краевой столицы. Работы проведут на Новомихайловском (ул. Тихая, 1), Черницком (ул. Пионерская, 5) и Власихинском (ул. Власихинская, 144) городских кладбищах. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот появился на портале 6 августа, желающие смогут подавать заявки до 14 августа 2024 года. Итоги торгов подведут 15 августа.

Подрядчик приступит к работе с даты заключения контракта. Закончить все он должен до 30 октября 2024 года.

Компании-победителю нужно отремонтировать дороги, обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с транспортными коммуникациями, не допускать несогласованных случаев перерывов движения по ним, а также провести уборку в месте выполнения работ и прилегающей к объекту территории.

Напомним, что сейчас ремонт дороги завершается в Тальменском районе по проекту "Безопасные и качественные дороги". В порядок приводят участок длиной 1,7 км. При этом дорога проходит по населенному пункту и ведет к школе. Всего по нацпроекту в 2024 году сделают более 20 километров региональных дорог, которые находятся в границах населенных пунктов.