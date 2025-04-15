Дороги на юге Алтайского края планируют отремонтировать за 710 млн рублей

Подрядчику нужно завершить реновацию трех региональных трасс к 2026 году

15 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Дорога в Алтайском крае после ремонта / Фото: amic.ru

"Алтайавтодор" ищет подрядчика, который отремонтирует три региональные трассы: Алейск – Чарышское, Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск и Мамонтово – Солоновка. Соответствующую информацию разместили на портале ЕИС "Закупки".

Согласно документации, общая стоимость контракта составляет более 710 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит устранить колейности, ямы и восстановить дорожное покрытие, разрушение которого местами достигает 80%. Сделать это нужно в два этапа. В рамках первого из них до конца 2025 года планируют провести реновацию следующих участков трасс:

Алейск – Чарышское, км 52+460 – км 58+690 и км 59+083 – км 63+000 в Усть-Калманском районе;

Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск – К-87, км 7+000 – км 16+000 в Поспелихинском районе;

Мамонтово – Солоновка – а/д А-322, км 6+000 – км 7+000, км 11+600 – км 13+200 и км 13+570 – км 20+200 в Новичихинском районе.

Второй этап работ начнется 1 июня 2026 года и завершится 31 октября 2026 года. За это время планируют отремонтировать аналогичные участки дорог.

Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2025 году. Так, в краевой столице запланировано строительство автодороги по ул. Багряной, от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы протяженностью 850 метров. В порядок приведут десять участков: