Дороги на юге Алтайского края планируют отремонтировать за 710 млн рублей
Подрядчику нужно завершить реновацию трех региональных трасс к 2026 году
15 апреля 2025, 12:45, ИА Амител
"Алтайавтодор" ищет подрядчика, который отремонтирует три региональные трассы: Алейск – Чарышское, Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск и Мамонтово – Солоновка. Соответствующую информацию разместили на портале ЕИС "Закупки".
Согласно документации, общая стоимость контракта составляет более 710 миллионов рублей.
Подрядчику предстоит устранить колейности, ямы и восстановить дорожное покрытие, разрушение которого местами достигает 80%. Сделать это нужно в два этапа. В рамках первого из них до конца 2025 года планируют провести реновацию следующих участков трасс:
- Алейск – Чарышское, км 52+460 – км 58+690 и км 59+083 – км 63+000 в Усть-Калманском районе;
- Поспелиха – Красноярское – Бобково – Рубцовск – К-87, км 7+000 – км 16+000 в Поспелихинском районе;
- Мамонтово – Солоновка – а/д А-322, км 6+000 – км 7+000, км 11+600 – км 13+200 и км 13+570 – км 20+200 в Новичихинском районе.
Второй этап работ начнется 1 июня 2026 года и завершится 31 октября 2026 года. За это время планируют отремонтировать аналогичные участки дорог.
Ранее стало известно, какие дороги отремонтируют и построят в Барнауле в 2025 году. Так, в краевой столице запланировано строительство автодороги по ул. Багряной, от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы протяженностью 850 метров. В порядок приведут десять участков:
- ул. Малахова, от ул. Сухэ-Батора до ул. Антона Петрова – 2 км;
- ул. Сергея Ускова, от ул. Взлетной до малого Павловского тракта – 0,51 км;
- ул. Чернышевского, от пер. Малого Прудского до здания № 295а по ул. Чернышевского – 0,5 км;
- дорога от ул. Власихинской до стрелкового спортивного комплекса "Олимпийский" – 2,13 км;
- пер. Кауфмана, от ул. Фомина до Змеиногорского тракта – 0,32 км;
- ул. Зоотехническая, от ул. Герцена до Змеиногорского тракта – 1,8 км;
- ул. Малахова, от пр. Космонавтов до 9-го Заводского проезда – 0,7 км;
- ул. Меланжевая, от ул. Матросова до ул. Смирнова – 0,44 км;
- Павловский тракт, от ул. Георгиева до ул. Трактовой – 5,32 км;
- ул. Гоголя, от ул. Челюскинцев до пер. Малого Прудского – 0,42 км.
12:53:57 15-04-2025
Хорошая новость, еще бы до Ярового дорогу сделали
14:51:49 15-04-2025
Гость (12:53:57 15-04-2025) Хорошая новость, еще бы до Ярового дорогу сделали...
Что хорошего? Вы обратили внимание на объёмы работ или протяженность ремонта. Там не дороги отремонтируют, а несколько участков менее 10 км на каждой. За сезон приходит в упадок больше, чем ремонтируется. Отрицательный рост! А вы до Ярового просите. Откуда до Ярового? От Барнаула?)))
15:09:38 15-04-2025
Гость (14:51:49 15-04-2025) Что хорошего? Вы обратили внимание на объёмы работ или п... от Владика.
15:10:57 15-04-2025
Гость (14:51:49 15-04-2025) Что хорошего? Вы обратили внимание на объёмы работ или п... Еще в прошлом августе (2024) до Камня от Барнаула дорога была замечательная. После своротка от Крутихи на Славгород местами были "непонятки". Но в сентябре 2023 этих "непоняток" было больше км на 30-40. А до Камня дорога была замечательная.
13:15:10 15-04-2025
Да, в Немецком районе жуткая дорога.