Досрочную выплату пенсий в июне получат некоторые жители России

Средства будут перечислены автоматически

29 мая 2026, 20:33, ИА Амител

Пенсионер / Получение пенсии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Часть российских пенсионеров получат июньские выплаты досрочно из-за предстоящих длинных выходных, связанных с празднованием Дня России. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, пенсии, которые по графику должны были поступить в период с 12 по 14 июня, будут перечислены на банковские счета заранее — до 11 июня включительно. Досрочная выплата затронет все виды пенсионного обеспечения: страховые, социальные и накопительные пенсии, а также выплаты по старости и инвалидности.

Если вместе с пенсией гражданин получает другие выплаты от Социального фонда, они также поступят на счет раньше установленного срока. В фонде подчеркнули, что пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений или обращаться в ведомство — средства будут перечислены автоматически.

Почтовые отделения в большинстве регионов также организуют досрочную доставку пенсий, которые приходятся на праздничный день 12 июня. Выплаты за 13 и 14 июня будут производиться в соответствии с графиком работы почтовых отделений.