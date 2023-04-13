Доставай каркаде и лук. Как красиво покрасить яйца к Пасхе без химии?

Рассказываем, как с помощью натуральных красителей можно получить нежные и насыщенные оттенки

13 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Православные христиане 16 апреля будут праздновать Светлое Христово Воскресение. Приготовления к Пасхе начинаются в Страстную неделю. В это время многие верующие заранее красят яйца. Amic.ru собрал лучшие рецепты окрашивания натуральными красителями и рассказывает, как это можно сделать быстро и просто.

Какие яйца выбрать и как их сварить, чтобы они точно не лопнули?

В первую очередь необходимо купить яйца. Лучше, если они будут белыми, ровными, гладкими, без трещин и птичьего помёта. Чтобы избежать сальмонеллёза, отваривать их нужно не менее 10 минут, рекомендует Роспотребнадзор.

Чтобы яйца не растрескались во время варки, их нужно заранее вынуть из холодильника и выдержать несколько часов, а воду посолить: одна чайная ложка на литр воды. С тупого конца яйцо можно проколоть иголкой – так во время варки воздух из воздушного пузыря будет выходить из отверстия и оно не лопнет.

Как только яйца станут комнатной температуры – можно складывать в кастрюлю. Но только не в кипящую воду, иначе все старания могут пойти насмарку. Вода должна полностью покрывать яйца, но не заполнять кастрюлю до верха. Варить их нужно на среднем огне. Помните, чем дольше яйца будут находиться в красящем растворе, тем интенсивнее будет их цвет. А чтобы он получился ещё и равномерным, перед окраской можно протереть их спиртом.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями?

Один из самых простых и распространённых способов – окрашивание яиц в луковой шелухе. С помощью этого натурального компонента яйца получаются насыщенного коричневого цвета. Если использовать шелуху от красного лука, то и яйца получатся такого же оттенка.

Предварительно шелуху следует помыть и прокипятить в течение 30 минут. На 3 литра воды её понадобится 3 стакана. Затем отвар нужно будет процедить и дать остыть до комнатной температуры. Когда это произойдёт, яйца складывают в кастрюлю и отваривают в течение 10 минут. Если хотите, чтобы цвет получился более насыщенным, их можно оставить в отваре на час. После яйца выкладывают на блюдо и дают обсохнуть. Глянцевый лоск можно придать им, обработав скорлупу тряпочкой, смоченной растительным маслом.

Кстати, шелуха – не единственный натуральный краситель. Яйца можно покрасить и с помощью свёклы. Овощи нужно будет предварительно очистить и нашинковать на тёрке, а затем приготовить отвар – в общем, проделать всё то же самое, что с луковой шелухой. Затем его нужно будет процедить и добавить 2 столовые ложки уксусной эссенции. А вот яйца лучше отварить отдельно (это правило касается и других натуральных красителей, кроме яиц).

Когда они остынут, положить в отвар. Приблизительно, через 2-3 часа скорлупа уже будет нежно-пудрового цвета, через 5-6 часов – розового цвета, а если оставить на ночь – бордового.

Жёлтые и оранжевые яйца можно получить, если всё то же самое проделать с морковью. Цвет будет зависеть от времени выдержки. Такой же цвет даст отвар ромашки (на 1 стакан воды идёт столовая ложка соцветий) или настой куркумы (на 1 стакан воды 3 столовых ложки порошка).

Голубой и синий цвет даёт краснокочанная капуста. Для получения раствора её придётся мелко нарезать и залить кипячёной водой, добавив 2 столовые ложки уксуса.

"Космические" узоры иссиня-чёрного или тёмно-фиолетового оттенка даёт окрашивание чаем каркаде. Его нужно предварительно заварить и настоять в течение 10-15 минут. Затем вливаем уксус и погружаем отваренные яйца минимум на два часа. Но при желании их можно оставить и на ночь.