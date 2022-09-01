Первый месяц осени станет для всех временем справедливости, считает известный российский астролог Павел Глоба. Каждый получит то, что действительно заслужил, передаёт слова эксперта портал ProKazan.ru. По словам специалистов, многих знаков зодиака ждут удача и прибыль. А кому-то даже повезёт встретить свою любовь.

О том, что кому обещает гороскоп от Павла Глобы на сентябрь 2022 года, — в материале amic.ru.

Овны

Для Овнов сентябрь станет временем больших перемен. Их может ждать что угодно: будь то смена города или даже страны. Павел Глоба уверен, что изменений бояться не стоит: если решение уже назрело, принимайте его без страха.

В финансовых вопросах всё тоже будет очень хорошо, считает астролог.

Тельцы

Тельцы в начале осени получат ровно то, что заслужили. По словам Глобы, представители знака в сентябре будут пожинать плоды того, что совершили ранее в 2022 году. Поэтому тут уж только от вас зависит, чего ждать.

При этом многие Тельцы смогут здорово подзаработать, уверен астролог. Вполне возможно, вас ждут конфликты с близкими людьми. В конце месяца Глоба советует взять небольшой отпуск, если есть такая возможность.

Близнецы

А вот у Близнецов всё будет прекрасно во всех сферах. По словам Глобы, удача будет сопровождать вас повсеместно. Поэтому представители знака могут как продолжать незавершённые дела, так и начинать совершенно новые. Всё будет получаться.

Впрочем, такая благосклонность фортуны может разозлить ваших недоброжелателей. А потому следует быть осторожным и не перебарщивать с доверием к людям. В конце месяца Близнецов ждёт море романтики и, возможно, знаковая встреча.

Раки

У Раков всё будет не очень гладко. По словам Глобы, важных дел в сентябре лучше избежать. Любое дело, где не всё зависит от вас (например, суды и разбирательства), обречено на провал. Поэтому лучше отложить подобные мероприятия на какое-то время.

А вот с деньгами у представителей знака всё будет в порядке. Поэтому Глоба советует не жадничать и порадовать себя какой-нибудь классной покупкой. Частичка любви к себе ещё никому не вредила.

Львы

Львам тоже не стоит рассчитывать на лёгкий сентябрь. Далеко не все ваши задумки воплотятся в жизнь, полагает Павел Глоба. Но астролог советует не расстраиваться. Просто наберитесь терпения. К концу месяца вас ждут и интересные предложения по работе, и знаковые встречи в личной жизни.

Девы

Девы в сентябре 2022 года окажутся в тупике. Вернее, у них возникнет полное ощущение, что никакого выхода из жизненной ситуации нет. Но это лишь иллюзия, уверен астролог. По его словам, у Дев просто настало время переосмыслить свои ценности и расставить приоритеты. Когда чёрную полосу сменит белая, вы уже будете точно знать, в какую сторону двигаться.

Весы

Весам следует быть очень внимательными. В целом никаких больших бед звёзды вам не сулят. Но представители знака сами могут найти себе проблемы, полагает Глоба. По его словам, главное в сентябре — завершать все начатые дела. Иначе любой незакрытый вопрос в дальнейшем может обернуться трудными разбирательствами.

Впрочем, во второй половине месяца удача вернётся на сторону Весов. Тогда возможны неожиданные сюрпризы, которые перевернут вашу жизнь.

Скорпионы

Скорпионам переживать и тревожиться не придётся: удача будет на их стороне. Поэтому представители знака без особого труда добьются всего, чего пожелают. Глоба советует не скупиться и ставить себе самые амбициозные планы.

Вполне возможно, в сентябре вас ждёт небольшое, но очень приятное путешествие. Не стесняйтесь заводить новые знакомства: они могут принести вам много пользы.

А вот к здоровью лучше относиться максимально внимательно.

Стрельцы

Стрельцы — главные счастливчики в сентябре 2022 года. По словам Глобы, именно этот знак зодиака получит полную поддержку Вселенной. Поэтому вас может ждать всё что угодно: продвижение в карьере, прекрасные знакомства, счастье в личной жизни и финансовая прибыль.

Для Стрельцов, которые в отношениях, начало осени — прекрасное время для брака.

Козероги

Козероги, к сожалению, не смогут похвастаться большими достижениями в сентябре. По словам Глобы, представителей знака будет очень легко сбить с толку. Поэтому очень важно, в каком окружении вы находитесь. Чтобы завершить все свои важные дела, придётся воспользоваться помощью близких.

Водолеи

Водолеев тоже ждут большие и очень хорошие изменения. Одинокие представители знака, наконец, встретят свою вторую половинку. А те, кто уже в отношениях, в полной мере прочувствует, что такое семейное счастье.

Кроме того, во второй половине месяца может появиться новый интересный проект, который не только даст вам вдохновение, но и пополнит карманы.

Чтобы ничего из этого не упустить, Павел Глоба советует очень внимательно общаться с людьми и не ввязываться в конфликты.

Рыбы

Рыбы точно останутся довольны своим сентябрём. Для них месяц будет наполнен теплотой и уютом. Проблемы, которые давно тревожили представителей знака, наконец, разрешатся. Кроме того, появится и осознание того, каким вы видите своё будущее.

Глоба советует больше времени уделять своим хобби. Так вы сможете духовно зарядиться и набраться сил перед зимой. Впереди много важных дел и больших свершений.