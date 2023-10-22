НОВОСТИПогода в Барнауле

Дождь, мокрый снег, сильный ветер. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

Местами ночью ожидаются заморозки до -3 градусов

22 октября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае передают штормовое предупреждение на сутки 23 октября и ночь 24 октября из-за резкого ухудшения погодных условий. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ночью 23 октября в регионе местами пройдут сильные дожди с мокрым снегом, местами ожидаются гололедные явления. Температура в целом от +2 до +7 градусов, однако местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Порывы ветра до 28 м/с.

Днем по югу ожидаются сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Ветер юго-западный, с порывами до 28 м/с. Температура от +4 до +9 градусов.

К ночи 24 октября также будут идти дожди, местами сильные, переходящие в мокрый снег. Ожидается дальнейшее похолодание.

Погода

Комментарии 3

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Гость

19:13:16 22-10-2023

Запугали уже этим предупреждением. Сегодня в Барнауле наблюдал машины на зимних шипах радостно разъезжают. Вы что тронуться с места не сможете без этого? Хорошо хоть морду капота утеплителем не позакрывали)

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Гость

22:09:03 22-10-2023

Помнится я знатно "подскользнулся" на летней резине в конце прошлого оутября перед пешеходным переходом, была замерзшая лужа. Хорошо, что не было ни машин ни людей. Вопрос не в том , как "тронуться", а как уверенно передвигаться.

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Лузай а м

16:19:26 23-10-2023

Гость (22:09:03 22-10-2023) Помнится я знатно "подскользнулся" на летней резине в конце ... Покрышки с летних нужно менять на зимние анеждать первого ледка вы в каком регионе живёте что увас в октябре первый ледок на дорогах.

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