Дождь, мокрый снег, сильный ветер. В Алтайском крае передали штормовое предупреждение

Местами ночью ожидаются заморозки до -3 градусов

22 октября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае передают штормовое предупреждение на сутки 23 октября и ночь 24 октября из-за резкого ухудшения погодных условий. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ночью 23 октября в регионе местами пройдут сильные дожди с мокрым снегом, местами ожидаются гололедные явления. Температура в целом от +2 до +7 градусов, однако местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Порывы ветра до 28 м/с.

Днем по югу ожидаются сильные дожди, местами переходящие в мокрый снег. Ветер юго-западный, с порывами до 28 м/с. Температура от +4 до +9 градусов.

К ночи 24 октября также будут идти дожди, местами сильные, переходящие в мокрый снег. Ожидается дальнейшее похолодание.