Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае
Порывы местами могут достигать 25 метров в секунду
07 июня 2024, 13:00, ИА Амител
В Алтайском крае в ближайшее время ожидаются дожди и штормовой ветер. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По информации Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 7 июня, 8 июня и ночью 9 июня 2024 года местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами до 25 м/с и более.
Во время грозы лучше припарковаться, так как гроза с ливнем резко ухудшает видимость на дороге, а вспышки молний могут спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112.
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