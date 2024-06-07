Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае

Порывы местами могут достигать 25 метров в секунду

07 июня 2024, 13:00, ИА Амител

Молния / Фото: pxhere.com/ru/photo/675760

В Алтайском крае в ближайшее время ожидаются дожди и штормовой ветер. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По информации Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 7 июня, 8 июня и ночью 9 июня 2024 года местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град. Ветер усилится до 18-23 м/с, местами до 25 м/с и более.

Во время грозы лучше припарковаться, так как гроза с ливнем резко ухудшает видимость на дороге, а вспышки молний могут спровоцировать ДТП. Также во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112.



