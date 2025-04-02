Дожди польют в Алтайском крае 2 апреля после ночных минусов

Утром дороги скует гололедица

02 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весенний дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Днем 2 апреля в Алтайском крае местами ожидается небольшой, по юго-востоку умеренный дождь. При этом минувшей ночью температура в некоторых районах опускалась до -7 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура составит +5...+10 градусов. В утренние часы дороги местами покроет гололедица. Ветер подует юго-западный, 3–8 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +5...+7 градусов. В краевой столице обойдется преимущественно без осадков. Утром на дорогах местами также ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала amic.ru, что в регионе на предстоящей неделе ожидается неустойчивая погода: активные североатлантические циклоны, смещающиеся по западным районам Сибири на восток, будут чередоваться с азиатскими антициклонами.