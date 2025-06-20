Дождливо и пасмурно. О погоде в Барнауле 20 июня

Температура не поднимется выше +26 градусов

20 июня 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 20 июня в Барнауле ожидается дождливая и пасмурная погода, следует из прогноза сервиса "Яндекс Погода".

Утром столбики термометров покажут +23 градуса. Днем потеплеет до +26, польет дождь. Вечером температура составит +24 градуса, ночью опустится до +21.

Дождь прекратится лишь вечером. Небо над краевой столицей на протяжении всего дня будет пасмурным. Ветер подует юго-западный, скорость – не более 5 м/с.